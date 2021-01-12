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«До последнего своего часа молился за благополучие страны». Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

12.01.2021 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации». Соболезнования народу нашей страны в связи со смертью почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что митрополит Филарет был человеком безграничной веры и мудрости.

«До последнего своего часа молился за благополучие страны». Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Его архипастырское служение в Беларуси совпало с эпохой становления независимого государства. Благодаря поддержке и отеческим советам Владыки мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде.

Наша многолетняя дружба и огромное взаимное уважение стали для меня мощной духовной опорой. Мы потеряли Героя Беларуси, наставника и самого искреннего защитника, который до последнего своего часа молился за благополучие этой страны и ее народа.

«До последнего своего часа молился за благополучие страны». Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

Глава государства подчеркнул, что светлая память о митрополите Филарете навсегда сохранится в сердцах людей и летописи Беларуси.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший экзарх Всея Беларуси Филарет

 
 
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Новости Беларуси. «Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации». Соболезнования народу нашей страны в связи со смертью...
 
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