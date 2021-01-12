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«До последнего своего часа молился за благополучие страны». Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации». Соболезнования народу нашей страны в связи со смертью почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша многолетняя дружба и огромное взаимное уважение стали для меня мощной духовной опорой. Мы потеряли Героя Беларуси, наставника и самого искреннего защитника, который до последнего своего часа молился за благополучие этой страны и ее народа.
Глава государства подчеркнул, что светлая память о митрополите Филарете навсегда сохранится в сердцах людей и летописи Беларуси.
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«До последнего своего часа молился за благополучие страны». Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета
Новости Беларуси. «Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации». Соболезнования народу нашей страны в связи со смертью...
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