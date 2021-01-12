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В Индонезии следователи проверяют запись переговоров экипажа разбившегося Boeing

12.01.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. В Индонезии следователи проверяют запись переговоров экипажа Boeing, разбившегося 9 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она длится всего несколько минут: лайнер потерпел крушение спустя считаные минуты после взлета из аэропорта Джакарты.

В Индонезии следователи проверяют запись переговоров экипажа разбившегося Boeing

Со дна моря на месте авиакатастрофы спасатели уже подняли останки тел пассажиров и обломки самолета. На борту находились 62 человека. Известно, что лайнер набирал высоту, но потом меньше чем за минуту резко снизился на 3000 метров.

В Индонезии следователи проверяют запись переговоров экипажа разбившегося Boeing

Наземные службы не получали никаких аварийных сигналов. По данным экспертов, воздушное судно попало в грозовой фронт, оказалось в зоне сильной турбулентности и разрушилось при ударе о воду.

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Новости Индонезии. В Индонезии следователи проверяют запись переговоров экипажа Boeing, разбившегося 9 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
 
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