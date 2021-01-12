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Демократы готовы объявить Трампу импичмент. Собрано 218 голосов конгрессменов

12.01.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Демократы готовы объявить Дональду Трампу импичмент. 218 конгрессменов заявили о поддержке соответствующей резолюции. Этих голосов достаточно для утверждения документа в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демократы готовы объявить Трампу импичмент. Собрано 218 голосов конгрессменов

В этом случае, согласно 25-й поправке в Конституцию США, президент Трамп признается недееспособным, а власть перейдет к вице-президенту Пенсу. И хотя срок полномочий действующего главы государства истекает 20 января, демократы намерены добиться импичмента, чтобы Трамп уже никогда не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Демократы готовы объявить Трампу импичмент. Собрано 218 голосов конгрессменов

Тем временем ФБР предупредило о подготовке вооруженных протестов. Сообщается, что радикалы намерены в выходные направиться в столицу и начать крупное восстание. Учитывая этот факт, меры безопасности, связанные с инаугурацией Байдена, начнут принимать на неделю раньше.

Люди в материале: Дональд Трамп, Джо Байден, Майк Пенс

 
 
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Новости США. Демократы готовы объявить Дональду Трампу импичмент. 218 конгрессменов заявили о поддержке соответствующей резолюции. Этих голосов достаточно для...
 
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