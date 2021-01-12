Демократы готовы объявить Трампу импичмент. Собрано 218 голосов конгрессменов

Источник материала: СТВ

Новости США. Демократы готовы объявить Дональду Трампу импичмент. 218 конгрессменов заявили о поддержке соответствующей резолюции. Этих голосов достаточно для утверждения документа в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В этом случае, согласно 25-й поправке в Конституцию США, президент Трамп признается недееспособным, а власть перейдет к вице-президенту Пенсу. И хотя срок полномочий действующего главы государства истекает 20 января, демократы намерены добиться импичмента, чтобы Трамп уже никогда не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборах.





Тем временем ФБР предупредило о подготовке вооруженных протестов. Сообщается, что радикалы намерены в выходные направиться в столицу и начать крупное восстание. Учитывая этот факт, меры безопасности, связанные с инаугурацией Байдена, начнут принимать на неделю раньше.