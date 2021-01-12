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Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде до сих пор в трендах YouTube. Все темы в одном материале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде – № 1 в трендах YouTube. К этому моменту у видео более 300 тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для понимания, раздел «В тренде» на YouTube создан для того, чтобы представить ролики, которые интересны широкому кругу зрителей. Причем в этой категории не учитываются предпочтения и настройки пользователей. Все зрители из одной страны видят одинаковый список видео.
Напомним, интервью вышло в эфире телеканала «Россия 1» 10 января. Интересная подача, неожиданные локации и душевная атмосфера, которой буквально пронизано все интервью. Причем авторы программы не ограничивали себя тематически, вопросы касались разных сфер жизни семьи Президента – от политических до очень личных моментов.
Откровенность, с которой отвечали Александр и Николай Лукашенко, не оставили равнодушными многих. Интервью буквально разобрали на цитаты.
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Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде до сих пор в трендах YouTube. Все темы в одном материале
Новости Беларуси. Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде – № 1 в трендах YouTube. К этому моменту у видео более 300 тысяч просмотров, сообщили в программе...
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