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Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде до сих пор в трендах YouTube. Все темы в одном материале

12.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде – № 1 в трендах YouTube. К этому моменту у видео более 300 тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для понимания, раздел «В тренде» на YouTube создан для того, чтобы представить ролики, которые интересны широкому кругу зрителей. Причем в этой категории не учитываются предпочтения и настройки пользователей. Все зрители из одной страны видят одинаковый список видео.

Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде до сих пор в трендах YouTube. Все темы в одном материале

Напомним, интервью вышло в эфире телеканала «Россия 1» 10 января. Интересная подача, неожиданные локации и душевная атмосфера, которой буквально пронизано все интервью. Причем авторы программы не ограничивали себя тематически, вопросы касались разных сфер жизни семьи Президента – от политических до очень личных моментов.

Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде до сих пор в трендах YouTube. Все темы в одном материале

Откровенность, с которой отвечали Александр и Николай Лукашенко, не оставили равнодушными многих. Интервью буквально разобрали на цитаты.

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Все темы из интервью читайте здесь.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Наиля Аскер-заде

 
 
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Новости Беларуси. Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде – № 1 в трендах YouTube. К этому моменту у видео более 300 тысяч просмотров, сообщили в программе...
 
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