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Новым президентом Кыргызстана избран Садыр Жапаров

12.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кыргызстана. Новым, уже шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он набрал около 80 % голосов и победил на досрочных выборах главы государства.

Новым президентом Кыргызстана избран Садыр Жапаров

Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой.

Президент Беларуси выразил уверенность, что деятельность новоизбранного президента Кыргызстана будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста. Беларусь готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества.

Люди в материале: Садыр Жапаров, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Кыргызстана. Новым, уже шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он набрал около...
 
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