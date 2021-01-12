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Новым президентом Кыргызстана избран Садыр Жапаров
Источник материала: СТВ
Новости Кыргызстана. Новым, уже шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси выразил уверенность, что деятельность новоизбранного президента Кыргызстана будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста. Беларусь готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества.
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Новости Кыргызстана. Новым, уже шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он набрал около...
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