«Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются». В Раубичах определились чемпионы первенства страны по биатлону

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока основной состав нашей биатлонной сборной в Оберхофе готовится к старту шестого этапа Кубка мира, их более молодые коллеги принимают участие в первенстве страны в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Среди участников спортсмены двух возрастных категорий – юниорской и юношеской. Этот старт для них первый в календарном году. С погодой ребятам повезло: впервые за долгое время у организаторов не было головной боли, где найти снег.

В предыдущие дни соревнований состоялись спринт и гонка преследования, а 12 января закрывала программу первенства также спринтерская гонка.





Так, например, у юношей, несмотря на круг в пассиве, этот вид программы выиграл Андрей Гаврош. Благодаря победе биатлонист стал абсолютным чемпионом первенства. До этого статуса немного не хватило Дарье Кудаевой, представляющей Витебскую область. Имея две победы в предыдущих гонках, биатлонистка с четырьмя промахами стала второй.





Дарья Кудаева, серебряный призер спринтерской гонки первенства Беларуси по биатлону:

Погодные условия сегодня были немножко тяжелее, чем в предыдущие дни, на предыдущих гонках. Сегодня все-таки был порывистый ветер. Это, конечно, никак не оправдывает, но все равно это внесло свои коррективы в стрельбу.

Конечно, расслабляться нет времени, потому что мы только-только входим в сезон. Обычно у нас старты раньше. А сейчас начало января, а у нас первые старты. Ну, теперь можно пожинать плоды своей работы. И работаем дальше с прицелом на международные соревнования.





Андрей Гаврош, трехкратный чемпион первенства Беларуси по биатлону:

Я две гонки уже выиграл. Я понимал, что далеко не смогу улететь, даже если плохо стрельну. Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются, интереснее бегать с каждым разом. Поэтому я был уверен, что буду сегодня первым.





Впереди у биатлонистов насыщенный график: соревнования будут проходить практически еженедельно. Из ближайших стартов – Кубок Белорусской федерации биатлона и Олимпийские дни молодежи. По итогам этих турниров будет сформирована команда, которая представит страну на международных стартах, таких как Кубок IBU и чемпионат мира среди юниоров и юношей в австрийском Обертиллиахе в конце февраля.