ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются». В Раубичах определились чемпионы первенства страны по биатлону

13.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока основной состав нашей биатлонной сборной в Оберхофе готовится к старту шестого этапа Кубка мира, их более молодые коллеги принимают участие в первенстве страны в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются». В Раубичах определились чемпионы первенства страны по биатлону

Среди участников спортсмены двух возрастных категорий – юниорской и юношеской. Этот старт для них первый в календарном году. С погодой ребятам повезло: впервые за долгое время у организаторов не было головной боли, где найти снег.

В предыдущие дни соревнований состоялись спринт и гонка преследования, а 12 января закрывала программу первенства также спринтерская гонка.

«Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются». В Раубичах определились чемпионы первенства страны по биатлону

Так, например, у юношей, несмотря на круг в пассиве, этот вид программы выиграл Андрей Гаврош. Благодаря победе биатлонист стал абсолютным чемпионом первенства. До этого статуса немного не хватило Дарье Кудаевой, представляющей Витебскую область. Имея две победы в предыдущих гонках, биатлонистка с четырьмя промахами стала второй.

«Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются». В Раубичах определились чемпионы первенства страны по биатлону

Дарья Кудаева, серебряный призер спринтерской гонки первенства Беларуси по биатлону:
Погодные условия сегодня были немножко тяжелее, чем в предыдущие дни, на предыдущих гонках. Сегодня все-таки был порывистый ветер. Это, конечно, никак не оправдывает, но все равно это внесло свои коррективы в стрельбу.

Конечно, расслабляться нет времени, потому что мы только-только входим в сезон. Обычно у нас старты раньше. А сейчас начало января, а у нас первые старты. Ну, теперь можно пожинать плоды своей работы. И работаем дальше с прицелом на международные соревнования.

«Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются». В Раубичах определились чемпионы первенства страны по биатлону

Андрей Гаврош, трехкратный чемпион первенства Беларуси по биатлону:
Я две гонки уже выиграл. Я понимал, что далеко не смогу улететь, даже если плохо стрельну. Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются, интереснее бегать с каждым разом. Поэтому я был уверен, что буду сегодня первым.

«Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются». В Раубичах определились чемпионы первенства страны по биатлону

Впереди у биатлонистов насыщенный график: соревнования будут проходить практически еженедельно. Из ближайших стартов – Кубок Белорусской федерации биатлона и Олимпийские дни молодежи. По итогам этих турниров будет сформирована команда, которая представит страну на международных стартах, таких как Кубок IBU и чемпионат мира среди юниоров и юношей в австрийском Обертиллиахе в конце февраля.

Люди в материале: Дарья Кудаева, Андрей Гаврош

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пока основной состав нашей биатлонной сборной в Оберхофе готовится к старту шестого этапа Кубка мира, их более молодые коллеги принимают участие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде до сих пор в трендах YouTube. Все темы в одном материале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by