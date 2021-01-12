Калерво Куммола: «Фазель был потрясен, когда его фотографии с Лукашенко появились в прессе»

Источник материала: Tut.by

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола рассказал изданию Yle о сегодняшней конференции Совета IIHF по итогам поездки Рене Фазеля в Минск.



Фото: Yle

Куммола рассказал, что федерация провела «хорошее обсуждение темы». Он заявил, что оптимальным вариантом считает проведение всего турнира в Латвии.

— Поменял ли свое мнение Фазель? Кажется, что немного да. Тем более после этой встречи он оказался под сильнейшим прессингом со стороны швейцарской прессы.

Также Куммола признался, что во время общения члены Совета обсуждали фотографии Рене Фазеля из Минска. Напомним, сначала президент ИИХФ тепло обнимался с Александром Лукашенко, а затем позировал с Дмитрием Басковым.



Фото: president.gov.by

— Сегодня может быть сделано какое-то заявление по поводу поездки. Фазель поднимал различные вопросы, в том числе и о политических заключенных. Он получил утвердительные ответы по каким-то темам, но по всем главным ему ответили нет. Это не стало сюрпризом. Что касается фотографий с Лукашенко, то Фазель был шокирован, что они оказались в СМИ. Кажется, они договаривались, что общение будет без прессы. Но это лишь доказывает, что Лукашенко использует все это в целях пропаганды. Кадры, конечно, были довольно шокирующими.

По словам Куммолы, решение будет принято не позднее 27 января. Вице-президент ИИХФ, давно выступающий за перенос чемпионата, заявил, что сейчас ситуация выглядит «довольно позитивно».