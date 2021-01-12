Алексей Вишневский финишировал восьмым на девятом этапе «Дакара»

Источник материала: Tut.by

МАЗ под управлением Алексея Вишневского преодолел девятый этап не без приключений, показав восьмой результат. В «абсолюте» экипаж удерживает шестую позицию, сообщили в ОАО «МАЗ».





Девятый ралли-заезд проходил недалеко от Неома. Трасса длиной 465 км была богата как на камни, так и на пески. Для белорусского экипажа заезд сложился не лучшим образом: пришлось дважды менять колеса, а ближе к финишу медленные джипы упрямо не пропускали вперед.

«День выдался неудачным. Сначала ехали неплохо, но на 200-м километре пробили колесо. Поменяли быстро и только поехали, как через 10−15 км в камнях пробили еще одно колесо. После этого уже аккуратно ехали, чтобы добраться до финиша, так как запасных комплектов уже не было. На финишном скоростном отрезке нам мешали медленные джипы: последние 50 км не давали в пыли ехать, упирались и не пропускали», — рассказал Алексей Вишневский.





В результате спортивный МАЗ преодолел спецучасток за 5 часов 31 минуту — это восьмое время. Самым быстрым оказался чех Мартин Мацик, позади которого оказались два камазовских экипажа. Белорусы проиграли победителю заезда 25 минут. В генеральной классификации «зубр» находится на шестой строчке и проигрывает лидеру гонки — россиянину Дмитрию Сотникову — 2 часа 14 минут.

Десятый заезд приведет караван в оазис Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии. «Боевая» трасса растянется на 342 км и предложит как холмистые участки, так и песчаные отрезки со сложной навигацией.



