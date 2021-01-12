«Площадь Перемен». Силовики помешали почтить память Романа Бондаренко

Сотрудники силовых структур помешали проведению акции памяти Романа Бондаренко на «площади Перемен» — во дворе на улице Червякова в Минске.





Вечером 12 января, ровно через два месяца после смерти Бондаренко, граждане собирались пройти с фонариками вокруг трансформаторной будки, на стене которой в свое время был мурал в честь диджеев, включивших песню Цоя «Перемен» на провластном мероприятии в столичном Киевском сквере.

Судя по размещенным в соцсетях видеозаписям, собравшиеся не успели пройти один круг, как к ним приблизились силовики. Точной информации о задержаниях пока нет. Поступают сообщения о задержаниях на улицах Воронянского и Матусевича.

По данным на 22.30, в Минске задержано не менее восьми человек, в том числе две женщины и 79-летний мужчина.

Задержания на Площади Перемен прокомментировала в своем телеграм-канале Светлана Тихановская:

«Сегодня – два месяца со дня убийства Романа Бондаренко. На Площади Перемен и в других районах Минска задерживают людей, которые вышли почтить его память.

У этого режима нет уважения ни к живым, ни к мёртвым. Лукашенко говорит про год народного единства, но каждый день мы наблюдаем, как именно он видит это единство: с дубинками, судами и 178 политзаключёнными. Нужно ли ещё какое-то подтверждение тому, что этот человек перестал быть политиком и стал известным на весь мир преступником? Я считаю, нет».

Роман Бондаренко умер после инцидента на «площади Перемен» вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор. 31-летнего мужчину избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Во время инцидента во дворе был замечен человек, похожий на председателя Федерации хоккея Дмитрия Баскова. По этой причине Латвия 16 ноября запретила ему въезд в страну. В нынешнем году Минск и Рига являются организаторами чемпионата мира, однако белорусская часть турнира может быть перенесена из-за ситуации в стране.