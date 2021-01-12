Житель Солигорска стал фигурантом уголовного дела

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Надеялся на удачу, но фортуна отвернулась. Житель Солигорска хотел пополнить баланс и повысить ставки, но стал фигурантом уголовного дела. На улице мужчина нашел чужую банковскую карту. Удачным стечением обстоятельств решил воспользоваться и отправился в игровой клуб. Там проиграл 30 рублей с чужого счета. А вскоре и владелец пластика обнаружил пропажу и списание с карты денег. Он сразу обратился в милицию. Найти подозреваемого удалось быстро, в игровых заведениях установлены камеры видеонаблюдения.