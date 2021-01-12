"Еврорадио" . Об этом написал в своём ТГ-канале руководитель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает





Имя нового гендиректора клуба Рогачук обещает назвать завтра.





Начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня заявил, что "Динамо" должно стать клубом, для которого работают все отделения в области. По словам чиновника, которые передаёт "Прессбол", вокруг "Динамо" будет выстроена единая система подготовки футболистов Брестчины.