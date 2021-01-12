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На "Площади Перемен" задерживали собравшихся почтить память Романа Бондаренко

13.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На "Площади Перемен" в Минске сегодня были очередные задержания.



Сегодня исполняется ровно два месяца со дня гибели Романа Бондаренко. Жители окрестных домов вышли на акцию памяти с зажжёнными фонариками. После этого, как сообщил ТГ-канал "МотолькоПомоги", начались задержания, передает "Еврорадио".

По сведениям "Нашей Нивы", в облаве задействованы около 40 силовиков.

Роман Бондаренко погиб, когда вышел на "Площадь Перемен", чтобы защитить национальную бело-красно-белую символику. По факту его гибели до сих пор не возбуждено уголовное дело. Зато уголовное дело заведено на доктора Артёма Сорокина и журналистку Екатерину Борисевич, которые сообщили, что Бондаренко был трезв во время нападения на него. Тем временем официальные источники пытаются подать это избиение как пьяную драку.
 
Теги: Минск
 
 
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На "Площади Перемен" в Минске сегодня были очередные задержания.
 
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