ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина добавила Беларусь в список опасных стран по COVID-19

13.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минздрав Украины обновил список стран из "красной зоны" по COVID-19. Теперь в него вошла и Беларусь. В "красную зону" Украина добавила почти всех своих соседей — кроме Венгрии.



Ещё в конце декабря наша страна входила в список стран "зелёной зоны", передает "Еврорадио".

Люди, приезжающие в Украину из "зелёной зоны", должны иметь при себе полис медицинского страхования. На территорию Украины они попадают без самоизоляции и без тестов, объяснял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Украинцы и иностранцы, приезжающие из стран "красной зоны", должны не только иметь полис медицинского страхования, но ещё и пойти на 14 дней в самоизоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами теста. Причём он должен быть сделан не более чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Кстати, по белорусским нормам люди, приезжающие из Украины, должны быть на изоляции 10 дней. В этом списке кроме Украины ещё 145 стран.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав Украины обновил список стран из "красной зоны" по COVID-19. Теперь в него вошла и Беларусь. В "красную зону" Украина добавила почти всех своих соседей — кроме...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вольга Карач: Лукашэнка чакае радыкалізацыі пратэстаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by