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«Возмутительные кадры, но я не удивлен». Вице-президент IIHF прокомментировал встречу Фазеля с Лукашенко
Источник материала: Партизан
Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал визит Рене Фазеля в Беларусь, пишет
«Я еще в сентябре говорил, что ехать в Минск нельзя. Мое мнение в этом только укрепилось. Многие говорят, что нельзя путать спорт и политику. Это действительно так, но кто больше навредил этому девизу, чем Александр Лукашенко? В Беларуси спорт и политика — одно и то же. Хоккей уж точно. И это очень досадно.
Фотографии со встречи возмутительны, но я не удивлен. Эти люди хорошо знают друг друга», — приводит слова Куммолы Ilta Sanomat.
Он также заявил, что вечером должна состояться видеоконференция членов Совета ИИХФ, на которой Рене Фазель расскажет о своем визите в Беларусь.
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«Возмутительные кадры, но я не удивлен». Вице-президент IIHF прокомментировал встречу Фазеля с Лукашенко
Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал визит Рене Фазеля в Беларусь, пишет SPORT.TUT.BY
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