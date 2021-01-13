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«Дакар-2021». Экипаж Вишневского стал восьмым на 9-м этапе в зачёте грузовиков

13.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января на ралли-марафоне «Дакар» прошел уже девятый этап. По его итогам экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского оказался на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Дакар-2021». Экипаж Вишневского стал восьмым на 9-м этапе в зачёте грузовиков

Протяженность спецучастка № 9 составила 465 километров. Экипаж Вишневского преодолел это расстояние за 5 часов 31 минуту и 30 секунд.

На 25,5 минуты быстрее дистанцию прошел экипаж чеха Мартина Мачика из команды «Биг Шок Рэйсинг».

«Дакар-2021». Экипаж Вишневского стал восьмым на 9-м этапе в зачёте грузовиков

В общем зачете среди грузовиков Алексей Вишневский по-прежнему идет шестым, но отставание от лидеров из российского «КАМАЗ-мастера» перевалило уже за два часа.

Люди в материале: Алексей Вишневский, Мартин Мачик

 
 
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Новости Беларуси. 12 января на ралли-марафоне «Дакар» прошел уже девятый этап. По его итогам экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского...
 
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