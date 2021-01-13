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Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику

13.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В новом сезоне на международных велошоссейных гонках Беларусь будут представлять сразу три команды. К «Минску» и «Фереи» присоединится новосозданный BELAZ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться». Представлена новая велосипедная команда BELAZ

Отметим, что шоссейные гонки для белорусских велосипедистов являются комплексной подготовкой к Олимпийским играм и в трековом направлении.

Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику

Дмитрий Толкачев, директор РЦОП по велоспорту:
Трековое направление, так называемое темповое направление – нужна шоссейная практика. Единственный спортсмен Евгений Королек у нас в основном составе велосипедного клуба «Минск» имел шоссейную практику. Вы знаете, что, в принципе, он имеет лучший результат на треке.

Другие же ребята, к сожалению, данной практики не имели. Поэтому и создавалась команда в том числе по причине, что нужно дать возможность национальной команде по треку шоссейной практики.

Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику

На данный момент в активе белорусов пять олимпийских лицензий – три в шоссе и две на треке. В каждой из этих дисциплин наши соотечественники способны бороться за высокие места.

Люди в материале: Дмитрий Толкачев, Евгений Королек

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В новом сезоне на международных велошоссейных гонках Беларусь будут представлять сразу три команды. К «Минску» и «Фереи» присоединится...
 
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