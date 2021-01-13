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Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В новом сезоне на международных велошоссейных гонках Беларусь будут представлять сразу три команды. К «Минску» и «Фереи» присоединится новосозданный BELAZ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отметим, что шоссейные гонки для белорусских велосипедистов являются комплексной подготовкой к Олимпийским играм и в трековом направлении.
Дмитрий Толкачев, директор РЦОП по велоспорту:
Другие же ребята, к сожалению, данной практики не имели. Поэтому и создавалась команда в том числе по причине, что нужно дать возможность национальной команде по треку шоссейной практики.
На данный момент в активе белорусов пять олимпийских лицензий – три в шоссе и две на треке. В каждой из этих дисциплин наши соотечественники способны бороться за высокие места.
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Новости Беларуси. В новом сезоне на международных велошоссейных гонках Беларусь будут представлять сразу три команды. К «Минску» и «Фереи» присоединится...
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