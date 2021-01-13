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Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня

13.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские борцы начали новый сезон с чемпионата страны, который стал определяющим перед Европейским лицензионным турниром, намеченным на март в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня

В весовой категории до 53 килограммов звание чемпионки Беларуси в очередной раз завоевала Ванесса Колодинская. Но надо отдать должное ее оппонентке Екатерине Пичковской: молодая девушка достойно сражалась с двукратной чемпионкой мира.

Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня

Ванесса Колодинская, чемпионка Беларуси по борьбе:
Это девочка, с которой я тренируюсь каждый день на ковре, конечно, мы уже очень хорошо изучили друг друга. В этом была самая основная сложность. Я очень рада, что она такая перспективная. Я вижу ее в этой категории в дальнейшем после себя. Поэтому мне было приятно с ней спарринговать, соревноваться, что она вышла со мной в финал. Я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня.

Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня

У мужчин сенсаций в чемпионате не произошло. На отечественном ковре все шесть лидеров команды, которые поедут на лицензионный турнир, подтвердили свой класс. Теперь их ожидает целенаправленная подготовка к европейскому старту.

Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Через два месяца у нас лицензионные турниры. Рассчитываем, будем добавлять, прибавлять. Мы не можем останавливаться, нам нужны лицензии, мы готовимся и будем готовы, безусловно.

Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня

Пока в активе белорусов только одна олимпийская лицензия, она на счету Ирины Курочкиной. Также один пропуск на главный старт четырехлетия есть и у представителей греко-римской борьбы.

Люди в материале: Ванесса Колодинская, Екатерина Пичковская, Иван Янковский, Ирина Курочкина

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские борцы начали новый сезон с чемпионата страны, который стал определяющим перед Европейским лицензионным турниром, намеченным на март...
 
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