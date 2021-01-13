|
Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские борцы начали новый сезон с чемпионата страны, который стал определяющим перед Европейским лицензионным турниром, намеченным на март в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В весовой категории до 53 килограммов звание чемпионки Беларуси в очередной раз завоевала Ванесса Колодинская. Но надо отдать должное ее оппонентке Екатерине Пичковской: молодая девушка достойно сражалась с двукратной чемпионкой мира.
Ванесса Колодинская, чемпионка Беларуси по борьбе:
У мужчин сенсаций в чемпионате не произошло. На отечественном ковре все шесть лидеров команды, которые поедут на лицензионный турнир, подтвердили свой класс. Теперь их ожидает целенаправленная подготовка к европейскому старту.
Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Пока в активе белорусов только одна олимпийская лицензия, она на счету Ирины Курочкиной. Также один пропуск на главный старт четырехлетия есть и у представителей греко-римской борьбы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские борцы начали новый сезон с чемпионата страны, который стал определяющим перед Европейским лицензионным турниром, намеченным на март...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)