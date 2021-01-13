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«Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться». Представлена новая велосипедная команда BELAZ

13.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В новом сезоне на международных велошоссейных гонках Беларусь будут представлять сразу три команды. К «Минску» и «Фереи» присоединится новосозданный BELAZ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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В новую команду вошли молодые члены сборной по велотреку, в их числе Роман Тишков, Роман Романов, Гордей Тищенко и Евгений Ахраменко.

«Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться». Представлена новая велосипедная команда BELAZ

Средний возраст велогонщиков – 22 года. Парни будут тренироваться под руководством нового главного тренера сборной Василия Кириенко. Задача на предстоящий сезон – достойное выступление на Олимпийских играх, участие в международных шоссейных гонках и на всех внутренних турнирах.

«Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться». Представлена новая велосипедная команда BELAZ

Василий Кириенко, главный тренер сборной Беларуси по велоспорту:
Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться. Некий опыт у меня есть, он связан лично со мной. Непосредственно я подводил себя к старту. Разница лишь в том, что здесь сложнее чувствовать другого человека. Там я мог ручаться сам за себя, а здесь мою работу будут оценивать по результатам спортсмена.

«Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться». Представлена новая велосипедная команда BELAZ

13 января команда вылетает на учебно-тренировочный сбор в Турцию, по окончании которого 6-7 февраля на дорогах этой страны состоится дебют команды BELAZ.

Люди в материале: Роман Тишков, Роман Романов, Гордей Тищенко, Евгений Ахраменко, Василий Кириенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В новом сезоне на международных велошоссейных гонках Беларусь будут представлять сразу три команды. К «Минску» и «Фереи» присоединится...
 
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