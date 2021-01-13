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Как выглядеть на 20 лет моложе? О своих секретах рассказала 77-летняя актриса Лорен Хаттон
Источник материала: ОНТ
На обложке журнала
Лорен считает своей миссией изменение отношения женщин к старению. На своем примере она показывает, что в любом возрасте можно выглядеть ярко и привлекательно.
Первый секрет звезды – активный образ жизни.
Лорен увлекалась мотокроссом до 50-ти лет, но после серьезной аварии сменила это хобби на дайвинг. Чтобы поддерживать тело в форме, Лорен занимается пилатесом и трекингом. Пешие прогулки на свежем воздухе полезны для сердца и делают цвет лица здоровым.
Второй секрет – осознанное питание.
Лорен не смешивает белки с простыми углеводами, придерживается двух приемов пищи в день и пьет много воды.
Уход за кожей – важный момент в любом возрасте. Женщины тратят на косметические средства по уходу за лицом и телом большую часть бюджета. Но Лорен говорит, что всю жизнь использовала только увлажняющий крем и обычное мыло для умывания. Мировая знаменитость – ярая противница уколов «красоты» и пластических операций. Она считает, что надо стареть красиво. Только в последние годы Лорен начала использовать средства с ретинолом – одной из форм витамина А. Ещё один секрет красавицы – масло жожоба. Во время принятия душа или умывания его полезно втирать в кожу, так она увлажняется и очищается одновременно.
Но главный секрет молодости и красоты, по мнению Лорен Хатто, – эмоциональное состояние: интерес к жизни и людям, радость, благодарность и любовь.
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На обложке журнала Vogue Лорен Хаттон появлялась более двадцати пяти раз. Культовая актриса, супермодель и сегодня, в 77-летнем возрасте, выглядит просто прекрасно....
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