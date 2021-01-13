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Поклонники не узнали Ольгу Бузову в мини-платье и спутали ее с Ксенией Бородиной

13.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поклонники не узнали Ольгу Бузову в мини-платье и спутали ее с Ксенией Бородиной

Звезда шоу-бизнеса, телеведущая и артистка Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram новый снимок, который стал объектом критики.

На фото телеведущая запечатлена в очень коротком блестящем платье на фоне ночного океана, но подписчики не оценили этот образ. Многие не узнали артистку на фото, кто-то упрекнул ее в чрезмерном увлечении фотошопом. Также они отметили ее схожесть на этом фото с Ксенией Бородиной.


«Ксюша Бородина, это ты?», «Не похожа на себя на этом фото», «Сама на себя тут не похожа», «Что с лицом... Фотошоп один», «А Бузова-то где? Глубоко под фотошопом?».

Напомним, недавно фолловеры негативно отзывались о новой прическе Ольги – некоторые говорили, что с ней телеведущая стала менее сексуальной. Также они выражали обеспокоенность ее нездоровой худобой.

Фото: Instagram

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Звезда шоу-бизнеса, телеведущая и артистка Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram новый снимок, который стал объектом критики. На фото телеведущая...
 
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