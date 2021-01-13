Кроме обморожения и простуды: медик рассказал, к чему может привести переохлаждение организма

Источник материала: ОНТ

Когда организм подвергается переохлаждению, это оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщил исполняющий обязанности заведующего приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, пишет БЕЛТА.

Медик сообщил, что усугубить ситуацию может сырая погода, высокая влажность и пронизывающий ветер. Не поможет, а еще более усугубит ситуацию употребление спиртных напитков. Врач отметил, что пьяный человек может недооценивать свое состояние.

Андрей Ярошевич напомнил и о более известном результате переохлаждения – обморожении. Он рассказал, что в этом случае в ближайшие 2-3 дня наступит омертвение тканей. Медик заметил, что при обморожении сначала сложно будет понять, насколько сильно замерзли конечности – обычно в первую очередь страдают руки и ноги.

Специалист еще раз напомнил, что не нужно согреваться алкоголем, а в случае переохлаждения не отогревать руки, например, в горячей воде – это может усугубить ишемию.

Фото: pixabay





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