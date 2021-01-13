Свадебные драки! Вы точно должны увидеть эти фото!

Источник материала: ОНТ

Чего только ни случается в день бракосочетания! Есть даже такая русская присказка: «Какая свадьба без драки!». Сделали для вас подборку фотографий, где гости и даже молодожены выясняют отношения на празднике.



Или активный танец, или драка?



А вот тут точно драка!



В данном случае драка, похоже, случилась до праздника...



Не успели стать мужем и женой, как уже начали выяснять отношения на людях!



Невеста явно тренировалась...



К празднику готовы!



Тише, тише! Вы только поженились...



Интересный выбор свадебных аксессуаров



Так и сотрясение мозга можно получить



Тянем, потянем...



Оригинально...



Гостей надо и развлечь, и искупать!



Драка молодых!



Красиво, правда?





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