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Свадебные драки! Вы точно должны увидеть эти фото!

13.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свадебные драки! Вы точно должны увидеть эти фото!

Чего только ни случается в день бракосочетания! Есть даже такая русская присказка: «Какая свадьба без драки!». Сделали для вас подборку фотографий, где гости и даже молодожены выясняют отношения на празднике.

 
Или активный танец, или драка?


А вот тут точно драка!


В данном случае драка, похоже, случилась до праздника...


Не успели стать мужем и женой, как уже начали выяснять отношения на людях!


Невеста явно тренировалась...


К празднику готовы!


Тише, тише! Вы только поженились...


Интересный выбор свадебных аксессуаров


Так и сотрясение мозга можно получить


Тянем, потянем...


Оригинально...


Гостей надо и развлечь, и искупать!


Драка молодых!


Красиво, правда?


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Чего только ни случается в день бракосочетания! Есть даже такая русская присказка: «Какая свадьба без драки!». Сделали для вас подборку фотографий, где гости и даже...
 
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