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Свадебные драки! Вы точно должны увидеть эти фото!
Источник материала: ОНТ
Чего только ни случается в день бракосочетания! Есть даже такая русская присказка: «Какая свадьба без драки!». Сделали для вас подборку фотографий, где гости и даже молодожены выясняют отношения на празднике.
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Чего только ни случается в день бракосочетания! Есть даже такая русская присказка: «Какая свадьба без драки!». Сделали для вас подборку фотографий, где гости и даже...
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