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МАЗ Алексея Вишневского занял 8 место на 9-м этапе «Дакара»

13.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МАЗ Алексея Вишневского занял 8 место на 9-м этапе «Дакара»

Завершился 9-й этап ралли «Дакар». Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского финишировал на 8 месте. 

Отставание от лидера чеха Мартина Мацика – 25 минут и 35 секунд. Чешский экипаж впервые на этом ралли-марафоне поднялся на пьедестал. На втором месте Айрат Мардеев на КамАЗе. Третий – его партнёр по команде и лидер общего зачёта Дмитрий Сотников. В генеральной классификации Алексей Вишневский остался на 6 месте. И проигрывает лидеру 2 часа и 15 минут. До финиша «Дакара» осталось 3 этапа. Гонка завершится 15 января.

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Завершился 9-й этап ралли «Дакар». Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского финишировал на 8 месте.  Отставание от лидера...
 
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