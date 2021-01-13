Церемония вручения премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента прошла в Минске

Источник материала: ОНТ

Люди, ставшие духовным ориентиром. Александр Лукашенко сегодня вручил премии «За духовное возрождение», специальные премии Президента и «Белорусский спортивный Олимп». Это одна из самых светлых январских традиций. И это не просто похвала со стороны государства. Так отмечают весьма узкий круг людей. Тех, чья работа или служение стали вкладом в общую копилку духовности.





Сохранить ориентиры и крепко стоять на своей земле, когда мир становится всё более агрессивным, непросто. Оттого и сегодняшние награды имеют солидный вес. Заслуги лауреатов позволяют нам чувствовать себя одним целым с поколениями разных эпох. И с их делами летопись жизни белорусов продолжается, отметил Президент.

Как это часто бывает, она не искала путь к храму. В родне – врачи, учителя, архитекторы – очень образованные, интеллигентные и… неверующие. Зато весьма и весьма набожными были прабабушки Марии. Так и повелось праздновать две Пасхи и два Рождества. В церковь же – аккуратно и ненавязчиво – Марию привёл будущий супруг – отец Дмитрий.

Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусской Православной Церкви: «Он приезжал на выходные из Жировичей в Минск, звонил и говорил: я в субботу буду на службе, но в первой половине дня готовлюсь. После службы мы не пойдём никуда гулять, потому что завтра литургия. Потом мы с тобой встречаемся на литургии и только после литургии мы можем с тобой погулять. Ну, если хочешь меня увидеть – приходи на службу».

И она приходила. А через год бросила учёбу и стала учиться церковному искусствоведению. И как будто ждала того самого момента. Стоило однажды включить телевизор и услышать: Туровский крест необходимо воссоздать…

Иерей Дмитрий Нецветаев, клирик кафедрального Свято-Духова собора: «И вот мы смотрели эту передачу, и я увидел, как Мария Валентиновна зажглась и говорит: "Надо помочь". Я искусствовед, я знаю, как это делать. Надо помочь создать Туровский крест. А я говорю: давай переключим передачу, потому что это нереальный проект – это очень тяжёлый проект. Мы просто не потянем».

Долгих три года – воссоздание не просто предмета, затерянного в веках, а буквально самих технологий XII столетия. Пришлось поставить себя на место средневекового человека. Ведь всё, что нанесено на крест, – это код. Поди разгадай!

Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусской Православной Церкви: «Когда он начинался, я, конечно, не понимала объём и значение этого всего. Ну, вот очень честно! Когда бралась за проект, это казалось выполнением некого послушания, а вот когда проект реализовался, стало понятно, что для меня лично это вклад в историю нашего народа».

Кажется, весь блеск некогда процветающего Туровского княжества всего в одной реликвии. Золото, драгоценные камни, но настоящий вес не в каратах. Да, крест сакрален сам по себе – это скажет любой верующий. Но здесь – особый случай.

Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусской Православной Церкви: «Мы же в гимне поём – "Мы, белорусы, мирные люди". Когда я бралась за Туровский крест, пришлось читать огромное количество материалов, и вдруг оказалось, что 163 года Туровское княжество не было инициатором военных действий. И для меня этот момент стал созвучен с той политикой, которую на протяжении многих лет проводило белорусское государство. И в сентябре, когда крест мы уже сдаём как сделанную работу, становится понятно, что миротворческий контекст, который заложен в кресте, очень созвучен тому, что происходяит сейчас в белорусском обществе. Это, конечно, удивительный промысел божий – по-другому это назвать нельзя, когда не планировалось, не загадывалось, не хотелось, но крест явился тогда, когда он был больше всего нужен».

На их пути возникало немало препятствий, но, говорят, на пути духовном так и должно быть.

Говорить об этом будет и Президент. Белорусы в своих исканиях: что мы за народ, имеем ли право на государство – прошли сложный, тернистый путь. Казалось бы, всё преодолели! Но нет. О препятствиях наших дней Александр Лукашенко не сможет умолчать.

Конечно, сам повод собраться – светлый. Омрачает его всего одна новость. Из жизни ушёл митрополит Филарет – почётный Патриарший Экзарх. Историю возрождения православия в Беларуси невозможно представить без него, как невозможно думать о Владыке в прошедшем времени…

Такие люди, как митрополит Филарет, как те, кто на сцене – гордость нации. Александр Лукашенко не побоится громких слов. Именно они, уверен Президент, позволяют крепко стоять на своей земле, они и есть связь поколений. Ведь что помним, то и живёт. По этому принципу в Беларуси создают мемориалы – даже в местах, которых давно нет на карте. Каждый слышал о Хатыни, но все ли знают, что «Ола» в Светлогорском районе по масштабу произошедшего словно дюжина «хатыней». Почти 1 800 убитых. Ломаная форма домов – как сломанные судьбы. И пусть мёртвым не болит – найдутся живые, которым отзовётся…

Духовное возрождение – оно ведь и в простом. Это вам скажет любой, кто хоть раз за 18 лет побывал в православном детском лагере, организованном отцом Олегом. Когда слово божье – не грозный голос сверху, а добрый и тихий, готовый всегда помочь.

Он за здоровый дух, но ведь кому-то отвечать за тело. Весь коллектив детской инфекционной больницы отмечен премией «За духовное возрождение». Ведь только тот, в чьём сердце свет, сможет зажечь его в других, и дело здесь совсем не в таблетках. Да и пандемия потребовала от врачей почти что монашеской самоотверженности.

Потягаться с врачами в умении найти подход к детям могут разве что вот эти люди. Это в трудовой написано, что они «родители-воспитатели», но сердцу ведь не прикажешь. И каждый выпорхнувший из этого гнезда, наверняка назовёт их мамой и папой. Не по крови, а по духу.

И ещё десять специальных премий. Каждый достоин стать героем отдельного репортажа. Здесь те, кому небезразлична малая родина, те, чьими руками создан музей под открытым небом в Беловежской пуще и те, кто так бережно хранит историческую правду Брестской крепости. Кто-то защищает рубежи страны в прямом смысле – это пограничники, а кто-то в переносном – информационном. И нам, конечно, особенно приятно, что среди награждённых председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков.

В представлении не нуждается – маэстро Анисимов. От взмаха его дирижёрской палочки замирает зал, а сегодня оркестр играет для него.

Традиционно на этой сцене чествуют и тех, чья душа в спорте. Из рук президента и награда «Белорусский спортивный Олимп». Словом, духовность – она такая многогранная. И живёт она, конечно, не только в храме. Просто свой храм у каждого внутри.

Фото: БЕЛТА

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