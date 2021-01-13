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Церемония вручения премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента прошла в Минске
Источник материала: ОНТ
Люди, ставшие духовным ориентиром. Александр Лукашенко сегодня вручил премии «За духовное возрождение», специальные премии Президента и «Белорусский спортивный Олимп». Это одна из самых светлых январских традиций. И это не просто похвала со стороны государства. Так отмечают весьма узкий круг людей. Тех, чья работа или служение стали вкладом в общую копилку духовности.
Сохранить ориентиры и крепко стоять на своей земле, когда мир становится всё более агрессивным, непросто. Оттого и сегодняшние награды имеют солидный вес. Заслуги лауреатов позволяют нам чувствовать себя одним целым с поколениями разных эпох. И с их делами летопись жизни белорусов продолжается, отметил Президент.
Как это часто бывает, она не искала путь к храму. В родне – врачи, учителя, архитекторы – очень образованные, интеллигентные и… неверующие. Зато весьма и весьма набожными были прабабушки Марии. Так и повелось праздновать две Пасхи и два Рождества. В церковь же – аккуратно и ненавязчиво – Марию привёл будущий супруг – отец Дмитрий.
И она приходила. А через год бросила учёбу и стала учиться церковному искусствоведению. И как будто ждала того самого момента. Стоило однажды включить телевизор и услышать: Туровский крест необходимо воссоздать…
Долгих три года – воссоздание не просто предмета, затерянного в веках, а буквально самих технологий XII столетия. Пришлось поставить себя на место средневекового человека. Ведь всё, что нанесено на крест, – это код. Поди разгадай!
Кажется, весь блеск некогда процветающего Туровского княжества всего в одной реликвии. Золото, драгоценные камни, но настоящий вес не в каратах. Да, крест сакрален сам по себе – это скажет любой верующий. Но здесь – особый случай.
На их пути возникало немало препятствий, но, говорят, на пути духовном так и должно быть.
Говорить об этом будет и Президент. Белорусы в своих исканиях: что мы за народ, имеем ли право на государство – прошли сложный, тернистый путь. Казалось бы, всё преодолели! Но нет. О препятствиях наших дней Александр Лукашенко не сможет умолчать.
Конечно, сам повод собраться – светлый. Омрачает его всего одна новость. Из жизни ушёл митрополит Филарет – почётный Патриарший Экзарх. Историю возрождения православия в Беларуси невозможно представить без него, как невозможно думать о Владыке в прошедшем времени…
Такие люди, как митрополит Филарет, как те, кто на сцене – гордость нации. Александр Лукашенко не побоится громких слов. Именно они, уверен Президент, позволяют крепко стоять на своей земле, они и есть связь поколений. Ведь что помним, то и живёт. По этому принципу в Беларуси создают мемориалы – даже в местах, которых давно нет на карте. Каждый слышал о Хатыни, но все ли знают, что «Ола» в Светлогорском районе по масштабу произошедшего словно дюжина «хатыней». Почти 1 800 убитых. Ломаная форма домов – как сломанные судьбы. И пусть мёртвым не болит – найдутся живые, которым отзовётся…
Духовное возрождение – оно ведь и в простом. Это вам скажет любой, кто хоть раз за 18 лет побывал в православном детском лагере, организованном отцом Олегом. Когда слово божье – не грозный голос сверху, а добрый и тихий, готовый всегда помочь.
Он за здоровый дух, но ведь кому-то отвечать за тело. Весь коллектив детской инфекционной больницы отмечен премией «За духовное возрождение». Ведь только тот, в чьём сердце свет, сможет зажечь его в других, и дело здесь совсем не в таблетках. Да и пандемия потребовала от врачей почти что монашеской самоотверженности.
Потягаться с врачами в умении найти подход к детям могут разве что вот эти люди. Это в трудовой написано, что они «родители-воспитатели», но сердцу ведь не прикажешь. И каждый выпорхнувший из этого гнезда, наверняка назовёт их мамой и папой. Не по крови, а по духу.
И ещё десять специальных премий. Каждый достоин стать героем отдельного репортажа. Здесь те, кому небезразлична малая родина, те, чьими руками создан музей под открытым небом в Беловежской пуще и те, кто так бережно хранит историческую правду Брестской крепости. Кто-то защищает рубежи страны в прямом смысле – это пограничники, а кто-то в переносном – информационном. И нам, конечно, особенно приятно, что среди награждённых председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков.
В представлении не нуждается – маэстро Анисимов. От взмаха его дирижёрской палочки замирает зал, а сегодня оркестр играет для него.
Традиционно на этой сцене чествуют и тех, чья душа в спорте. Из рук президента и награда «Белорусский спортивный Олимп». Словом, духовность – она такая многогранная. И живёт она, конечно, не только в храме. Просто свой храм у каждого внутри.
Фото: БЕЛТА
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Люди, ставшие духовным ориентиром. Александр Лукашенко сегодня вручил премии «За духовное возрождение», специальные премии Президента и «Белорусский спортивный...
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