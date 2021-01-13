Мужчина хотел распилить снаряд, но тот взорвался

Источник материала: ОНТ

Житель Несвижского района серьезно пострадал в результате взрыва снаряда. Об этом рассказали в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.

По данным СК, 61-летний житель деревни Завитая в ноябре прошлого года нашел артиллерийский снаряд, но правоохранителям об этом не сообщил. Он принес снаряд на работу днем в понедельник, 11 января. Когда он попытался его распилить, раздался взрыв. Мужчину с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Следователями были найдены и изъяты осколки артиллерийского снаряда, одежда, режущий инструмент.

В Следственном комитете не уточнили, с какой целью мужчина пытался распилить взрывоопасный предмет и почему его от этого не отговорили коллеги.

Фото: БЕЛТА

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