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В Могилеве открылся фирменный магазин« Неман»
Источник материала: ОНТ
Пять тысяч по-своему уникальных изделий ручной работы. История стеклозавода «Неман» началась почти 140 лет назад. Современное производство – это новейшие технологии, которые искусно переплетаются с традициями. Посуда и сувениры из стекла и хрусталя давно полюбились не только жителям нашей страны. Продукция востребована далеко за её пределами. А фирменные изделия «Немана» представлены в 18 магазинах. Возможность приобрести эксклюзивную продукцию стекольных дел мастеров появилась и у могилевчан. В городе открылся фирменный магазин.
Хрустальный звон в мажорной тональности длится четыре секунды – один из критериев оценки качества этого вида стекла. А ещё это особая прозрачность, блеск и многоцветная игра света. Флагманом в производстве стекла и хрусталя в Беларуси уже больше века является предприятие «Неман». А продукция завода хорошо известна не только у нас в стране, но и далеко за её пределами.
Уникальные изделия ручной работы стекольных дел мастеров можно приобрести практически в любом уголке Беларуси. Сегодня такая возможность появилась и у могилевчан. В городе открылся фирменный магазин предприятия. К слову, уже второй в области.
Ассортимент и выбор впечатляет. Изделия для сервировки стола и оформления интерьера. Оригинальные сувениры, наборы и эксклюзивные изделия из цветного стекла – просто находка для тех, кто ищет подарок.
Галина Волченкова – одна из первых покупателей нового магазина. Могилевчанка признаётся: с продукцией «Немана» знакома не понаслышке. Качеству изделий предприятия доверяет уже много лет. Говорит, ни разу не подвели.
Ещё четверть века назад стандартный комплект для серванта ограничивался 6 наборами рюмок, бокалов и фужеров. Но сегодня девиз «Немана» – «Каждому напитку свой бокал». Эксклюзивный и неповторимый.
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Пять тысяч по-своему уникальных изделий ручной работы. История стеклозавода «Неман» началась почти 140 лет назад. Современное производство – это новейшие...
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