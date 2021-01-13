В Могилеве открылся фирменный магазин« Неман»

Источник материала: ОНТ

Пять тысяч по-своему уникальных изделий ручной работы. История стеклозавода «Неман» началась почти 140 лет назад. Современное производство – это новейшие технологии, которые искусно переплетаются с традициями. Посуда и сувениры из стекла и хрусталя давно полюбились не только жителям нашей страны. Продукция востребована далеко за её пределами. А фирменные изделия «Немана» представлены в 18 магазинах. Возможность приобрести эксклюзивную продукцию стекольных дел мастеров появилась и у могилевчан. В городе открылся фирменный магазин.





Хрустальный звон в мажорной тональности длится четыре секунды – один из критериев оценки качества этого вида стекла. А ещё это особая прозрачность, блеск и многоцветная игра света. Флагманом в производстве стекла и хрусталя в Беларуси уже больше века является предприятие «Неман». А продукция завода хорошо известна не только у нас в стране, но и далеко за её пределами.

Юрий Кисляк, директор предприятия «Стеклозавод "Неман"»: «Ассортиментный перечень производимой продукции составляет около пяти тысяч изделий. Наши изделия ценят и любят во многих странах мира. Импортёрами являются такие страны, как Франция, Новая Зеландия и Великобритания. Но основными являются Россия и страны Азии».

Уникальные изделия ручной работы стекольных дел мастеров можно приобрести практически в любом уголке Беларуси. Сегодня такая возможность появилась и у могилевчан. В городе открылся фирменный магазин предприятия. К слову, уже второй в области.

Диана Тарашкевич, заместитель директора предприятия «Стеклозавод "Неман"»: «В нашей стране изделия из стекла и хрусталя представлены в 18 магазинах фирменных предприятия. Именно в них реализовывается около 20 процентов производимой на предприятии продукции. В Могилёве нашу продукцию знают и любят. И к открытию данного магазина мы шли, учитывая, в первую очередь, многочисленные просьбы могилевчан».

Ассортимент и выбор впечатляет. Изделия для сервировки стола и оформления интерьера. Оригинальные сувениры, наборы и эксклюзивные изделия из цветного стекла – просто находка для тех, кто ищет подарок.

Татьяна Хриптович, начальник отдела фирменной торговли предприятия «Стеклозавод "Неман"»: «Площадь магазина позволяет нам предоставить широкий объём нашей ассортиментной продукции. Это рюмки, фужеры, бокалы. А ещё кувшины, графины, разнообразные вазы и многочисленная сувенирная продукция, которая порадует нашего покупателя».

Галина Волченкова – одна из первых покупателей нового магазина. Могилевчанка признаётся: с продукцией «Немана» знакома не понаслышке. Качеству изделий предприятия доверяет уже много лет. Говорит, ни разу не подвели.

Галина Волченкова, жительница Могилева: «Каждая вещь уникальна. Вот пришла, и хочется всё. Так бы всё и взяла. Заказала большого зубра. Я большой патриот нашей Родины. И всё, что наше, я с удовольствием покупаю».

Ещё четверть века назад стандартный комплект для серванта ограничивался 6 наборами рюмок, бокалов и фужеров. Но сегодня девиз «Немана» – «Каждому напитку свой бокал». Эксклюзивный и неповторимый.

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