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Неизвестные записи Владимира Мулявина обнаружены в студии «Песняров»

13.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестные записи Владимира Мулявина обнаружены в студии «Песняров»

С гордостью носил только одно звание – Песняр! Владимиру Мулявину сегодня исполнилось бы 80! В этот день он снова собрал аншлаг. Причём на разных площадках. И не только в Беларуси звучал лирический тенор, узнаваемый с первой ноты. Неизвестные записи легендарного музыканта обнаружены в студии ансамбля «Песняры». Те, кто идёт за ним, готовят громкую премьеру. 


Именной бульвар в Минске – всего 300 метров. Сам Мулявин – бесконечность. Ему подпевают уже миллениалы, бумеры, зумеры. Большие и маленькие поклонники сегодня несли красные розы к памятнику Песняру, который в этот день ещё мог быть среди нас.  

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина: «Не любил отмечать. Он прятался ото всех. И что вы думаете, Игорь Михайлович Лученок, и Толя Кашепаров, они отмечали у меня все. Очень многое не сказано. Мне есть чем гордиться. Мне есть что любить. И, самое главное, меня научили это делать».

Екатеринбург, где 80 лет назад на свет появился Мулявин, – в унисон с Минском. Уральцы уважают знаменитого земляка. О том, что родом не из Беларуси, народный артист СССР со шляхетскими усами шутить был рад: мол, уже и забыл об этом.  

Сколько песен ещё не спето и историй не рассказано о нём. Мулявин умел будоражить умы. В одной из анкет музыкант указал: «характер – вспыльчивый, но отходчивый», а «достоинство – трудолюбие». Песняр неохотно пускал посторонних на свою творческую кухню. 

В конце 90-х сам Мулявин «планировал» эту студию. Распеться не успел. Разбирали старую аппаратуру – обнаружили фирменные микрофоны, открыли забытые партитуры. «Купалинка», 1968 год – ровесница ансамбля «Лявоны», ставшего в 70-м «Песнярами».           

Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»: «В конце 2020 на карантине мы записали новый диск. Он выйдет уже в феврале. "Ты прыдзі ка мне, каханне"  очень лирический альбом. Там много красивых, балладных песен. У нас мулявинская школа, мулявинская эстетика. На основе этого развиваем эту культуру многоголосия».

К юбилею Головы (это его прозвище в авторском ансамбле) – онлайн-концерт. Прямо из студии – впервые. Стрим в рабочий полдень смотрели больше тысячи меломанов. «Как всегда на высоте!», «Песняры Forever»... Песняр среди нас, пока ему подпевают. 

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Теги: Минск
 
 
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С гордостью носил только одно звание – Песняр! Владимиру Мулявину сегодня исполнилось бы 80! В этот день он снова собрал аншлаг. Причём на разных площадках. И не...
 
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