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Партию защитных средств и антисептиков передали брестским сельским школам

13.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Партию защитных средств и антисептиков передали брестским сельским школам

3000 защитных масок и перчаток, антисептики и прочие средства для обработки переданы брестским сельским школам. Сегодня очередь дошла до Пинского района.


Плещицкую среднюю школу пандемия тоже коснулась – болели и ученики, и педагоги. Сейчас ситуация улучшилась, но безопасность никто не отменял. На «дистанционку» не уходили, и в этом, считают, большая заслуга всего коллектива.

Татьяна Рак, заместитель директора по учебной работе: «Всё всегда в наличии было, по требованию санэпидемстанции. Всё обрабатывали каждый день, весь персонал моет классы на больших переменах. На каждой перемене протираются ручки дверей. Смотрим рассадку детей, смотрим, чтобы не сидели рядом дети, если это позволяет количество учеников в классе».

Полученных средств индивидуальной защиты и дезинфекции хватит на несколько месяцев. Инициатива «Вместе против COVID-19» помогла уже трём школам. А это значит, что безопаснее учить и учиться стало сотням человек.

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3000 защитных масок и перчаток, антисептики и прочие средства для обработки переданы брестским сельским школам. Сегодня очередь дошла до Пинского района. Плещицкую...
 
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