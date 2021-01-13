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Партию защитных средств и антисептиков передали брестским сельским школам
Источник материала: ОНТ
3000 защитных масок и перчаток, антисептики и прочие средства для обработки переданы брестским сельским школам. Сегодня очередь дошла до Пинского района.
Плещицкую среднюю школу пандемия тоже коснулась – болели и ученики, и педагоги. Сейчас ситуация улучшилась, но безопасность никто не отменял. На «дистанционку» не уходили, и в этом, считают, большая заслуга всего коллектива.
Полученных средств индивидуальной защиты и дезинфекции хватит на несколько месяцев. Инициатива «Вместе против COVID-19» помогла уже трём школам. А это значит, что безопаснее учить и учиться стало сотням человек.
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3000 защитных масок и перчаток, антисептики и прочие средства для обработки переданы брестским сельским школам. Сегодня очередь дошла до Пинского района. Плещицкую...
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