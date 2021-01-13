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«Ложь беглых»: кого финансировал Андрей Стрижак – себя или белорусские протесты? Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Если бы белорусы, которые по надуманным причинам покинули страну и уехали в Вильнюс, Варшаву и Киев, знали, что происходит в лагере беглых оппозиционеров и их сторонников, то желание уезжать тут же пропало бы. Всю неделю ежедневно в вечерних эфирах ОНТ в рубрике «Будет дополнено» мы рассказываем о том, как и почему смыслом всей псевдореволюции в Беларуси стали деньги – и не для всех, а лишь для избранных.
Я возьму на себя смелость утверждать, что люди, у которых есть интернет, найдут полчаса времени, чтобы можно было загуглить «Андрей Стрижак». Если они переведут хоть один рубль в какой-либо Фонд солидарности, то они идиоты.
Вчера в эфире мы рассказали о том, что экс-штаб Тихановской жалуется, что Светлана их, говоря простым языком, кинула, а новое окружение символа протестов ворует всё, что плохо лежит. Если не видели – пересмотрите на YouTube. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему роли Андрея Стрижака в финансировании белорусских протестов. Хотя там в основном финансирование самого себя.
Сразу к делу, и напоминанию, что в Telegram есть канал под названием «Штаб Оношко», который разоблачает основные схемы воровства денег из Фондов солидарности. По-прежнему не знаем, кто его ведёт, но человек явно не глупый.
Основная суть претензии из скриншотов переписок: людям массово отказывают в финансовой помощи – то по надуманным причинам, то из-за бюрократии. В какой-то момент выплаты вообще предлагается остановить, потому что может не хватить денег на офисы и проживание – а живут сердобольные товарищи Стрижак и компания в роскошных отелях и, по нашей информации, в номерах люкс. Плюс команда BySol очень озадачена «Штабом Оношко» и вопросом: кто сливает на сторону их переписки. А выбрав подозреваемого (это некто Илья Бегун), сливает его личные данные, которые получили в заявке на помощь в релокации.
То есть любые личные данные, которые вы отправляете в фонды солидарности, их основатели могут использовать по своему усмотрению. Собственно, основателем большинства фондов как раз и является Андрей Стрижак, который перманентно собирает деньги с сердобольных белорусов уже много лет: то на борьбу с режимом, то якобы в помощь медикам – повод найти несложно.
Шороху в интернете наделал стрим с участием Стрижака на канале Татьяны Мартыновой: тоже релокантки, тоже борющейся с режимом и, кстати, бывшей сотрудницы ОНТ. С очень многими вашими словами я не согласен, но конкретно Стрижака вы разделали под орех.
Причём ранее в интернете от Стрижака звучали цифры в 6 миллионов – осталось только половинка… Господин Стрижак ещё не успел оправиться от удара Мартыновой, как прилетел новый – и снова в Telegram-канале «Штаб Оношко». Рассказать правду решилась его бывшая личная помощница.
Андрей Стрижак поспешил откреститься от Светланы, мол, всё выдумывает и вообще завербована КГБ. Но за пару недель до выхода из этой тусовки у Светы состоялся занимательный разговор. В нём девушка не самая милая, но зато честная.
Участники дворовых маршей, вы хорошо поняли, куда идти, если вам нужна финансовая поддержка от Фондов солидарности? Далее. В Telegram «Штаб Оношко» был ещё один скрин – о том, что Стрижаком интересуется Департамент государственной безопасности Литвы. В чате он – на белорусский манер КГБ. Преступление ведь, то есть воровство из фондов, завершается на территории сопредельного государства.
И, кстати, про сам Telegram-канал «Штаб Оношко». В какой-то момент его неустановленные авторы запустили обратную связь – и раз наши интересы с их совпадают, то мы немножко посотрудничали. Скажем так, некоторые скриншоты предоставлены телеканалом ОНТ. А ещё была опубликована вот эта диктофонная запись, сделанная в офисе Фондов солидарности.
То есть Стрижак и его команда признают, что как минимум многое в Telegram-канале «Штаб Оношко» – правда. Если не всё. Но у нас есть и ещё аудиозаписи из переговорной комнаты Фондов солидарности в Литве.
Бог с ними, с Ольгой Карач и её мужем, но что за «коллеги» в Литве, которые проводят для Стрижака расследование?.. Предлагаем зрителю домыслить самостоятельно. Или вот – ещё один телефонный разговор.
Фонды солидарности, которые должны экстренно помогать «жертвам режима» (а на самом деле уже остановили выплаты и предлагают уволившимся «помощь в трудоустройстве»). Так вот, фонды что-то планируют аж на следующий год. Думаю, речь о протестах на весну. А также подают какие-то заявки на суммы в 100 тысяч евро – я уверен, что речь идёт о европейских грантах на «поддержку демократии». Гранты, конечно, тоже будут разворованы.
И я думаю, здравомыслящие люди понимают, что белорусский КГБ не может прослушивать разговоры в Вильнюсе. Но таких записей существует много. Потому что Стрижак уже под колпаком спецслужб Литвы. Змагарство – это стильно, а вот воровство, финансовые махинации с отелями и неуплата налогов – это прозаично. Вот из мелочей – потусоваться на озере в воскресенье Стрижаку с друзьями стоит 370 евро из денег, собранных белорусами. Это, конечно, мелочь, но я напомню, куда нужно идти участникам дворовых протестов, если их просьба о помощи превышает 100 евро.
И ещё о моральном облике человека, который распоряжается финансами фондов солидарности. Хотя номинально эти фонды оформлены вообще на других людей, то на некоего Андрея Кузьменкова, то на Ярослава Лихачевского.
Придётся про личную жизнь – Андрей, вы уж извините. Я о слухах про, как вы говорите, «неуставные отношения» с одной из девушек вашей команды, которая недавно была в другой команде, не буду. Но то, что вы своей бывшей супруге жалеете, с её слов в одной из переписок, 50 евро в месяц на содержание вашего сына – тоже ведь о чём-то да говорит. Согласен с вами, нет такого закона, запрещающего уходить из семьи…
Но вернёмся к схеме, которую начали в прошлом выпуске. Итак, вчера говорили о Тихановской как о переходящем знамени революции, сегодня – фонды Стрижака. Но пока между ними нет прямой связи и нельзя утверждать, что Светлана хоть как-то причастна к расхищению собранных белорусами средств. Но связь эта есть.
О ней и поговорим завтра в эфире «Наших новостей» на ОНТ. Там будут блогеры, эксперты в экономике и политике и самый настоящий кукловод. Посмеяться, конечно, будет можно.
Но сам кукловод сейчас прекрасно понимает, о каком фото в закрытом чате идёт речь и о каких комментариях к нему.
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«Ложь беглых»: кого финансировал Андрей Стрижак – себя или белорусские протесты? Рубрика «Будет дополнено»
Если бы белорусы, которые по надуманным причинам покинули страну и уехали в Вильнюс, Варшаву и Киев, знали, что происходит в лагере беглых оппозиционеров и их...
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