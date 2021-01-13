Житель Пружанского района украл деньги у отца и обратился в милицию

Источник материала: ОНТ

Правоохранители подозревают жителя Пружанского района в ложном доносе о краже денег с банковского счета. Об этом сообщили в УСК по Брестской области, пишет БЕЛТА.

Началось все с того, как 2 декабря 2020 года к милиционерам обратился 30-летний мужчина. По его словам, с банковского счета были похищены финансовые средства. Заявитель утверждал, что стал жертвой преступников. При этом правоохранители предупредили его об ответственности за дачу ложных показаний.

Как выяснилось, заявитель регулярно покупал продукты, расплачиваясь карточкой отца, на что он давал разрешение. В ноябре ему понадобилось 260 белорусских рублей для каких-то своих нужд, и он снял их с карты.

Заметивший недостачу на счету отец сообщил об этом сыну, а тот заявил, что деньги явно украли. Чтобы убедить отца, он добавил, что у него тоже пропали деньги, и отправился в милицию – писать заявление.

В отношении молодого человека работниками Следственного комитета было возбуждено уголовное дело за ложный донос.

Фото: УСК по Брестской области

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