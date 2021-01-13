Эксперт: Не в интересах Лукашенко затягивать время, лучше уйти с гарантиями безопасности

Источник материала: UDF



Фото: belsat.eu

«Затяжка времени не в интересах ни народа, ни Кремля, ни самого Александра Григорьевича»





Фото: tut.by

«И в высказывании Лукашенко есть ключевое слово – «может». Может быть, к концу года подготовят проект новой Конституции, а может и не подготовят», – сказал Гончарик.



«Подключится, в том числе, экономическая составляющая – вероятны падение производства и рост цен. Люди будут недовольны. Да и прежнее недовольство никуда не ушло. Хотя стоит признать, что у определенной части людей есть разочарование: столько выступали, а результата нет. И все же у большинства протестные настроения сохраняются», – отметил Гончарик.



«Его можно решить и без изменения основного закона, достаточно провести новые честные президентские выборы без участия Лукашенко. Никто не даст гарантии, что поправки к Конституцию будут вести к демократизации системы», – считает Гончарик.



«Зачем тянуть время? Все больше людей будет понимать, что причина проблем не внешняя, а внутренняя, причем сводится к личности одного человека. Поэтому это не в интересах ни белорусского народа, ни Кремля, ни самого Александра Григорьевича. Наш гимн начинается со слов «Мы, беларусы – мірныя людзі», но есть предел этого миролюбия. Не дай бог довести до крайности. Думаю, Лукашенко – человек в принципе не глупый, он должен осознать, что в его интересах спокойно уйти с гарантиями безопасности», – сказал Гончарик.

«Ослабленный Лукашенко фактически является для Москвы заложником»





Фото: belsat.eu

«У власти есть лишь желание отвлечь внимание общества, сбить волну протестов и переориентировать людей на ожидание изменений в стране без конфликта. Но это нереально. Если бы Лукашенко действительно хотел пойти на уступки, в том числе в формате Конституции, он бы уже пошел на них, отказавшись от репрессий и террора. Воспринимать с надеждой обещания Лукашенко – самообман, который работает на пользу режиму», – сказал Усов.



«Чем более Лукашенко чувствует себя увереннее, тем дальше отодвигается перспектива конституционной реформы. Но произойдет ли она в 2021-м, 2022-м или 2023-м – не имеет значения. Потому что невозможно представить, что Лукашенко может предложить изменения, которые устроят общество и будут касаться его ухода из власти», – считает Усов.



«Это только считается, что там настаивают на конституционной реформе в Беларуси. Мы не знаем реальных стремлений Москвы. Но можно предположить, что с одной стороны там желали остановить революцию в Беларуси, а с другой придавить Лукашенко, чтобы он согласился идти на уступки – возможно, по вопросам интеграции, приватизации», – полагает Усов.



«А ослабленный Лукашенко (без внутренней опоры, нелегитимный) фактически является для Москвы заложником. Они могут принудить его к выполнению тех или иных обязательств. Не думаю, что в этой ситуации для Москвы есть смысл менять правила внутренней игры в Беларуси. В случае чего отстранить Лукашенко они могут в любой момент. К тому же Москва сейчас погружена в собственные экономические проблемы, кризис в Нагорном Карабахе, вопрос изменения отношений с США. Беларусь отодвигается в ее приоритетах на второй план», – считает Усов.

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UDF.BY поинтересовался у экспертов: сможет ли это обещание снизить протестные настроения внутри страны и устроит ли оно Кремль?Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001в комментарии UDF.BY отметил, что цель всех манипуляций властей с поправками к Конституции одна – затяжка времени.Он считает, что это обещание не поможет избежать обострения внутриполитической ситуации весной.На его взгляд, «пересмотр Конституции совершенно не связан с решением проблемы внутриполитического кризиса».Он полагает, что затяжка времени со стороны Лукашенко может негативно сказаться на нем самом.Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарии UDF.BY отметил: нужно понимать, что «Лукашенко и реформы – вещи несовместимые».Он обратил внимание, что руководитель Беларуси уже несколько раз переносил сроки по проведению конституционной реформы.Как в Кремле отреагируют на предложение руководителя Беларуси подождать с конституционной реформой еще минимум год?В измененной же политической системе Беларуси России придется подключать дополнительные ресурсы, чтобы влиять на ситуацию.