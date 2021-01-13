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Как смотрят на белорусские протесты россияне?
Источник материала: UDF
Как относятся к протестам
Относительно восприятия протестов россиян можно поделить на три группы, отметили исследователи из России.
Первая группа – это лояльные к власти граждане России, люди готовые поддержать любое решение властей. С их точки зрения, белорусский протест – это бунт, и они на стороне Лукашенко.
Вторая группа – это люди пока еще лояльные к власти. Беларусь для них чаще всего ассоциируется с СССР и мифом про все хорошее, связанное с ним.
Третьи – оппозиционеры. Они поддерживают протестующих белорусов. Они смотрят на белорусский протест, веря, что подобного стоит ждать в будущем и в России.
Однако, обратили внимание эксперты: россияне, которые настроены к российской власти оппозиционно, совершенно необязательно все как один поддерживают протесты в Беларуси.
Дезориентация в российском общественном мнении
По сравнению с августом-сентябрем 2020 года россияне сегодня уделяют событиям в Беларуси гораздо меньше внимания. По мнению исследователей, этому есть несколько причин.
Это связано, считают эксперты, в первую очередь с напряженностью в России и других странах ближнего зарубежья, а также отсутствием реального белорусского контекста (не только из массового сознания, но и из СМИ).
Кроме этого, спикеры называют еще одну причину: нежелание видеть Беларусь более успешной и демократичной, чем Россия.
Отношение к выборам
Одно из главных различий между гражданами Беларуси и России заключается в том, что первые, в отличие от вторых, не утратили веры в выборы.
Спикеры дискуссии отметили, что для большинства россиян, независимо от политических взглядов, тема выборов неактуальна, для них это нечто эфемерное. Отсюда и причина неполного осознания истоков белорусского протеста.
Второе недоразумение в сознании людей – развенчание мифа о Лукашенко.
Позиция и политика Кремля
В ходе дискуссии было высказано мнение, что Россию и Беларусь объединяет отсутствие политики как сферы общественной жизни. По словам спикеров, в современной Беларуси и России нет политики, есть отношения между разными акторами в разные периоды времени.
Это, считают эксперты, делает невероятно сложным анализ реакции Кремля на протесты в Беларуси. Ясно одно: случай с Беларусью не укладывается в картину кремлевского мира, поэтому сейчас возникает ощущение, что они не знают, какое решение принять.
Опрос «Левада -центра»
К слову, интересно будет напомнить, что, согласно последним данным опроса «Левада-центра», проведенным в конце августа, более половины россиян (57%) хотят, чтобы президентом Беларуси оставался Александр Лукашенко. Кандидата от оппозиции поддержали тогда 17%, вариант ответа «мне все равно» выбрали 18% респондентов.
Кроме этого, более трети (39%) опрошенных заявили, что отрицательно относятся к протестам, 33% сказали, что им безразлично, что происходит в соседней стране. 38% респондентов считают разгон протестующих в Минске силовиками жестким, но оправданным, а 35% не видят оправдания жестокости.
Отмечалось, что мнения очень сильно зависели от источника информации и интерпретации этих событий.
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По мнению российских исследователей, белорусы, в отличие от россиян, еще не утратили веры в выборы. Для россиян тема выборов неактуальна. Отсюда и причина неполного...
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