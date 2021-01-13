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Что имеем сейчас?

Будут ли новые партии?

Но есть надежда…

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как создать массовые партии в Беларуси? Для выборов партийного/беспартийного президента нужны массовые партии. Они как волны будут обрушиваться на власть, не позволяя ей застояться.

В конце 2020 года в Интернете появилась информация о возможности создания в Беларуси новой партии с названием «Право народа». Она якобы должна подготовить ресурсную базу для интеграции нашей страны с Россией.Возможно ли такое в нынешних условиях и могут ли в Беларуси появиться массовые партии по типу европейских?В сентябре прошлого года я писал в «СНплюс» о печальном положении в сфере партийного строительства. Оно таково, что нынешние структуры влачат жалкое существование. Членских взносов и редких пожертвований с трудом хватает на покрытие аренды офисов. Что касается оппозиционных политических организаций, то они подвергаются дискриминации во всех сферах деятельности. Руководители и активисты нередко привлекаются к административной и уголовной ответственности.После принятия десятью партиями совместного заявления, в котором они осудили творимое насилие в стране и предложили начать общенациональный диалог, Александр Лукашенко поручил министерству юстиции провести перерегистрацию. Пока поручение выполняется на уровне проверки учетных документов. Но, видимо, формальной проверкой дело не ограничится и могут последовать оргвыводы.В ближайшей перспективе власти собираются принять пакет изменений и дополнений в Закон «О политических партиях». В конце года согласованный законопроект был направлен в Палату представителей. В частности, предполагается сделать более прозрачными источники финансирования. Это означает, что органы юстиции ужесточат контроль.При нынешнем положении дел рассчитывать на появление новых партий, в том числе пророссийских, не приходится. Министерство юстиции держит этот вопрос на контроле и может «открыть шлагбаум» лишь проверенных по многим каналам. Так, новогодний подарок от Минюста получило республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Как сообщается в информации БЕЛТА, деятельность этой организации будет направлена «…на воспитание у граждан уважения и гордости к государственным символам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы».Следует отметить, что в прошлом году активизировала свою деятельность республиканское общественное объединение «Белая Русь». С ведома властей с 15 июля 2020 г. оно открыло по всей стране 150 общественных приемных. В работе были задействованы даже вечно занятые адвокаты, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, актив «Белой Руси».Конечно, встает вопрос: почему эта организация не становится партией? Ведь в ее рядах, по последним данным, около 180 тысяч членов. В регионах страны имеется около 6500 первичных организаций, 156 городских и районных организаций.На мой взгляд, можно назвать как минимум три причины нежелания власти учредить массовую партию Беларуси по примеру «Единой России». Во-первых, она стала бы мифической партией как придаток действующей власти. Для ее содержания потребовалось бы открывать финансирование, выделять многочисленные офисы. Это вызвало бы нездоровый интерес. Во-вторых, записные члены показали бы свою никчемность, поскольку большинство не имеет никаких убеждений и целей. В-третьих, регистрация такой массовой партии повлекла бы за собой перестройку избирательной системы и переход на партийные списки.По всей видимости, действующую власть устраивает поддержка этой массовидной организации с ее номинальным лидером, депутатом Палаты представителей Геннадием Давыдько. В таких условиях говорить о возможности создания какой-то пророссийской партии, претендующей на парламентское представительство, лишено смысла.6 декабря 2020 г. на заседании Центрального комитета БСДП (Грамада) была одобрена подготовленная мною новая редакция закона «О политических партиях» 1994 г. Скоро она будет издана в виде отдельной брошюры.Главное, что надо сделать для развития политических партий в новых условиях, это снять необоснованные ограничения в порядке их регистрации, а в процессе деятельности — ослабить контроль со стороны Министерства юстиции и его органов.Принципиально важным новшеством законопроекта является установление государственного финансирования, что практикуется во многих странах Европы. Логика здесь такая: если партии содействуют выражению политической воли граждан и мобилизуют их на участие в выборах, то за это они должны получать от государства поддержку. В противном случае будут заинтересованы получать финансирование из иных источников, в том числе зарубежных.В законопроекте предлагается расширить права политических партий. Так, они должны иметь возможность представительства в парламенте, а также в избирательных комиссиях всех уровней, вносить проекты законов и иных предложений в парламент, напрямую обращаться в Конституционный суд в случаях выявления нормативных актов, которые, по их мнению, могут противоречить Конституции или нарушать права граждан.Вот тогда политические партии из карликовых межсобойчиков превратятся в массовые организации, которые могут воплощать в жизнь свои программные цели и задачи. У нас появится плеяда новых политиков-депутатов, которые могут стать министрами, занять другие ответственные должности. Партии, получившие представительство в парламенте, будут иметь легальные средства на аренду помещений, на проведение партийных мероприятий, организацию избирательной кампании.Партий станет много и разных направлений. Быть их членами партии станет безопасно и престижно. Каждый может выбирать по своим интересам. В целях достижения успеха на выборах будут формироваться партийные блоки, составляться партийные списки из самых блестящих представителей. В парламенте появятся партийные фракции. Как результат будет сформировано коалиционное правительство от ряда партий.Что касается партийного президента, то я высказываюсь за модель государства без президента, когда функции главы государства вверяются председателю парламента и его заместителям. Можно согласиться и на вариант с мягким президентом, которого может избирать парламент на небольшой срок. Такая модель имеется в Швейцарии, где должность президента исполняют в течение года члены совета парламента. На период своих полномочий они приостанавливают членство в партии.Тем не менее, и для выборов партийного/беспартийного президента нужны массовые партии. Они как волны будут обрушиваться на власть, не позволяя ей застояться.