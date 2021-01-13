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Как создать массовые партии в Беларуси?
Источник материала: UDF
Возможно ли такое в нынешних условиях и могут ли в Беларуси появиться массовые партии по типу европейских?
Что имеем сейчас?
В сентябре прошлого года я писал в «СНплюс» о печальном положении в сфере партийного строительства. Оно таково, что нынешние структуры влачат жалкое существование. Членских взносов и редких пожертвований с трудом хватает на покрытие аренды офисов. Что касается оппозиционных политических организаций, то они подвергаются дискриминации во всех сферах деятельности. Руководители и активисты нередко привлекаются к административной и уголовной ответственности.
После принятия десятью партиями совместного заявления, в котором они осудили творимое насилие в стране и предложили начать общенациональный диалог, Александр Лукашенко поручил министерству юстиции провести перерегистрацию. Пока поручение выполняется на уровне проверки учетных документов. Но, видимо, формальной проверкой дело не ограничится и могут последовать оргвыводы.
В ближайшей перспективе власти собираются принять пакет изменений и дополнений в Закон «О политических партиях». В конце года согласованный законопроект был направлен в Палату представителей. В частности, предполагается сделать более прозрачными источники финансирования. Это означает, что органы юстиции ужесточат контроль.
Будут ли новые партии?
При нынешнем положении дел рассчитывать на появление новых партий, в том числе пророссийских, не приходится. Министерство юстиции держит этот вопрос на контроле и может «открыть шлагбаум» лишь проверенных по многим каналам. Так, новогодний подарок от Минюста получило республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Как сообщается в информации БЕЛТА, деятельность этой организации будет направлена «…на воспитание у граждан уважения и гордости к государственным символам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы».
Следует отметить, что в прошлом году активизировала свою деятельность республиканское общественное объединение «Белая Русь». С ведома властей с 15 июля 2020 г. оно открыло по всей стране 150 общественных приемных. В работе были задействованы даже вечно занятые адвокаты, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, актив «Белой Руси».
Конечно, встает вопрос: почему эта организация не становится партией? Ведь в ее рядах, по последним данным, около 180 тысяч членов. В регионах страны имеется около 6500 первичных организаций, 156 городских и районных организаций.
На мой взгляд, можно назвать как минимум три причины нежелания власти учредить массовую партию Беларуси по примеру «Единой России». Во-первых, она стала бы мифической партией как придаток действующей власти. Для ее содержания потребовалось бы открывать финансирование, выделять многочисленные офисы. Это вызвало бы нездоровый интерес. Во-вторых, записные члены показали бы свою никчемность, поскольку большинство не имеет никаких убеждений и целей. В-третьих, регистрация такой массовой партии повлекла бы за собой перестройку избирательной системы и переход на партийные списки.
По всей видимости, действующую власть устраивает поддержка этой массовидной организации с ее номинальным лидером, депутатом Палаты представителей Геннадием Давыдько. В таких условиях говорить о возможности создания какой-то пророссийской партии, претендующей на парламентское представительство, лишено смысла.
Но есть надежда…
6 декабря 2020 г. на заседании Центрального комитета БСДП (Грамада) была одобрена подготовленная мною новая редакция закона «О политических партиях» 1994 г. Скоро она будет издана в виде отдельной брошюры.
Главное, что надо сделать для развития политических партий в новых условиях, это снять необоснованные ограничения в порядке их регистрации, а в процессе деятельности — ослабить контроль со стороны Министерства юстиции и его органов.
Принципиально важным новшеством законопроекта является установление государственного финансирования, что практикуется во многих странах Европы. Логика здесь такая: если партии содействуют выражению политической воли граждан и мобилизуют их на участие в выборах, то за это они должны получать от государства поддержку. В противном случае будут заинтересованы получать финансирование из иных источников, в том числе зарубежных.
В законопроекте предлагается расширить права политических партий. Так, они должны иметь возможность представительства в парламенте, а также в избирательных комиссиях всех уровней, вносить проекты законов и иных предложений в парламент, напрямую обращаться в Конституционный суд в случаях выявления нормативных актов, которые, по их мнению, могут противоречить Конституции или нарушать права граждан.
Вот тогда политические партии из карликовых межсобойчиков превратятся в массовые организации, которые могут воплощать в жизнь свои программные цели и задачи. У нас появится плеяда новых политиков-депутатов, которые могут стать министрами, занять другие ответственные должности. Партии, получившие представительство в парламенте, будут иметь легальные средства на аренду помещений, на проведение партийных мероприятий, организацию избирательной кампании.
Партий станет много и разных направлений. Быть их членами партии станет безопасно и престижно. Каждый может выбирать по своим интересам. В целях достижения успеха на выборах будут формироваться партийные блоки, составляться партийные списки из самых блестящих представителей. В парламенте появятся партийные фракции. Как результат будет сформировано коалиционное правительство от ряда партий.
Что касается партийного президента, то я высказываюсь за модель государства без президента, когда функции главы государства вверяются председателю парламента и его заместителям. Можно согласиться и на вариант с мягким президентом, которого может избирать парламент на небольшой срок. Такая модель имеется в Швейцарии, где должность президента исполняют в течение года члены совета парламента. На период своих полномочий они приостанавливают членство в партии.
Тем не менее, и для выборов партийного/беспартийного президента нужны массовые партии. Они как волны будут обрушиваться на власть, не позволяя ей застояться.
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Для выборов партийного/беспартийного президента нужны массовые партии. Они как волны будут обрушиваться на власть, не позволяя ей застояться.
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