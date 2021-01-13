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Вашингтонские уроки
Источник материала: UDF
С учетом того, что США сейчас играет приблизительно такую же роль, как Римская империя эпохи расцвета (антураж которой американцы, кстати, частично и переняли) событие игнорировать было просто невозможно. Тем более, предсказание краха и распада США — тема в высшей степени популярная и среди конспирологов, и среди политических фантастов, и среди разного рода сумасшедших. Казалось, вот оно, началось: под натиском орды варваров (а штурмовавшая Капитолий публика была в высшей степени колоритна) пал храм американского могущества. Мир затаил дыхание у мониторов и экранов.
Между тем трамписты, немало напугав конгрессменов и сорвав процедуру утверждения выборов, наделали террабайты селфи внутри кабинетов власти, которые тут же радостно разместили в соцсетях. После чего возрадовались агенты ФБР: им теперь значительно легче будет установить личности «штурмовиков» Трампа в рамках уголовного разбирательства.
Ближе к вечеру с чувством глубокого удовлетворения сторонники уходящего американского лидера покинули Капитолий. Куда вскорости вернулись конгрессмены и закончили процедуру утверждения результатов выборов.
Победа своих сторонников в битве за Капитолий обернулась для Трампа политической катастрофой. От него отвернулся даже его вице-президент, откололась значительная часть партийной верхушки. А сейчас вообще решается вопрос: а не отправиться ли дедуле Дональду из Белого дома прямиком в федеральную тюрьму по обвинению в организации мятежа?
Какой урок во всём этом для нас, беларусов? Беларусское августовское восстание носит подчеркнуто мирный характер. Чем немало разочаровывает некоторых наших соседей в Украине и России, откуда доносятся призывы действовать решительно и что-нибудь захватить. Ладно, еще можно понять, когда такие непрошенные советы раздаются со стороны украинцев: два Майдана дают им хотя бы моральное право на это. Но вот когда высокомерным тоном беларусов начинают учить российские либералы, профукавшие все что можно в своей стране и действуя куда как в более благоприятных в сравнении с беларусскими условиях… Из цензурных слов остаются только предлоги.
Политическая власть — это очень странная штука. В ней большое значение имеют символы и ритуалы. Часто бесполезные с точки зрения практического результата. Типа ежегодных посланий глав государства: через неделю никто уже и не вспомнит, что там вещал главный чиновник государства. Но такой ритуал есть, значит его надо соблюдать, а не задаваться вопросами для чего он нужен. И в этом плане американский Капитолий — место в высшей степени символическое. Но власть осуществляется не через церемонии. И власть — это не место. Это функции, механизмы их осуществления и люди, которые знают, как этими механизмами пользоваться (госаппарат). «Приводным ремнем» власти является лояльность госаппарата к первому лицу и политическим институтам государства. А «топливом» власти являются ресурсы: финансовые, материальные, человеческие, информационные. Разные.
Захвати трамписты членов конгресса в полном составе — история могла бы приобрести совершенно непредсказуемый характер. Но они захватили политический храм без политических «жрецов». И они никак своими действиями не нарастили собственные ресурсы. А потому их энергия ушла в «гудок».
Захват восставшими в августе какого-либо символического объекта в Минске ни к какому позитивному результату для восстания не привел бы. Максимум для режима это создало бы некоторые технические сложности. Конечно, будь парализована работа сразу всех центров принятия властных решений — то это качественно изменило бы ситуацию. Но именно всех и сразу: захват лишь части таких узловых объектов обычно приводит к расколу страны и гражданской войне. А что бы делали восставшие, например, с Дворцом независимости? Ровно то же, что и трамписты в Вашингтоне: организовали для себя экскурсию по залам и наделали много селфи для выгрузки в соцсети.
Еще раз: власть — это не про место, даже самое политически намоленное. Это про возможность реализовывать функции руководства государством. А такие функции в современном государстве захватами зданий не перехватываются.
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Власть — это не про место, даже самое политически намоленное. Это про возможность реализовывать функции руководства государством.
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