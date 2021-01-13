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Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя

13.01.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Выпуск передачи опубликован на YouTube-канале «Россия 1».

Доктор призвал зрителей бросить курить и заявил, что курение — это самый мощный фактор развития онкологических заболеваний. «Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один. И то же самое относится к сердечным заболеваниям», — отметил Мясников.

В то же время специалист посчитал, что полный отказ от алкоголя — «это неправильно». «Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя», — уточнил врач.

По его словам, исследования, проведенные во многих странах, показали, что употребляющие ограниченное количество спиртных напитков люди дольше живут и меньше болеют. При этом те, кто превышает допустимую дозу, меньше живут и больше болеют.

«Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта. Это значит: либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива», — объяснил Мясников и еще раз подчеркнул, что «перешагивание» этой дозы наносит вред организму.

Ранее Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке, которую допускают при похмелье. По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя, может привести к тому, что человек потеряет сознание или скончается.
 
 
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал опасность полного отказа от алкоголя.
 
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