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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал опасность полного отказа от алкоголя.

Выпуск передачи опубликован на YouTube-канале «Россия 1».Доктор призвал зрителей бросить курить и заявил, что курение — это самый мощный фактор развития онкологических заболеваний. «Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один. И то же самое относится к сердечным заболеваниям», — отметил Мясников.В то же время специалист посчитал, что полный отказ от алкоголя — «это неправильно». «Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя», — уточнил врач.По его словам, исследования, проведенные во многих странах, показали, что употребляющие ограниченное количество спиртных напитков люди дольше живут и меньше болеют. При этом те, кто превышает допустимую дозу, меньше живут и больше болеют.«Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта. Это значит: либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива», — объяснил Мясников и еще раз подчеркнул, что «перешагивание» этой дозы наносит вред организму.Ранее Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке, которую допускают при похмелье. По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя, может привести к тому, что человек потеряет сознание или скончается.