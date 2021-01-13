Рене Фазель: «В Минске играл с огнем и немного обжегся»

Источник материала: Onliner

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель после встречи с Александром Лукашенко прокомментировал их совместные объятия и рассказал о своем визите в Беларусь швейцарской телерадиокомпании SRF . Хоккейный чиновник высказался по поводу критики, которая свалилась на него после приезда в Минск со стороны международного сообщества — и не только спортивного.

В первую очередь вопрос корреспондента касался объятия Фазеля и Лукашенко: было ли оно ошибкой?

— Вот так, картинка стоит тысячи слов. Целью поездки был важный разговор с Лукашенко о чемпионате мира в Минске. У меня с Лукашенко хорошие отношения уже 20 лет — мы вместе играли в хоккей и много общались, в том числе в 2014 году (во время чемпионата мира по хоккею в Минске). IIHF хотела воспользоваться возможностью для открытого разговора с Лукашенко, — заявил Рене Фазель. — Прошу прощения, если это приводит к интерпретации, что я принимаю события и репрессии в Беларуси. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чтобы чемпионат мира по хоккею привел к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко.

После этого журналист прямо спросил у главы Международной федерации хоккея, какой сигнал был подан объятием с Лукашенко.

— У нас есть контракт с Федерацией хоккея Беларуси. Провести чемпионат мира по хоккею — наш долг. Если это не остановить сейчас, тоже будут последствия. Поэтому мы сказали себе: почему бы не попытаться убедить президента Лукашенко, что он может послать сигнал чемпионатом мира? А именно, что он стремится к диалогу с оппозицией, — ответил Фазель. — Представьте, если мы сейчас отменяем чемпионат мира по хоккею в Беларуси: это что-то изменит в стране? Конечно же нет. Сам Лукашенко заявил, что хочет изменить конституцию, что он готов провести новые выборы. И мы с ним обсуждаем и стараемся сделать что-то хорошее. Должен признаться: в Минске играл с огнем и немного обжегся. И теперь это становится очень трудно изменить.

— Разве вы не чувствуете, что вас использовали? — задал вопрос корреспондент SRF.

— Нет, конечно, нет. Первый контакт был очень дружелюбным. Затем, когда мы вынесли проблемы на стол переговоров, обсуждение стало очень эмоциональным. С такими людьми обычно очень сложно разговаривать. Благодаря особым отношениям, которые у меня сложились с Лукашенко, мы смогли перейти к делу. Но в социальных сетях вы очень быстро делаете выводы из увиденного. И мне на этот счет больно и ужасно жаль, — сказал Рене Фазель.

Он также выразил уверенность, что не сделал ничего плохого. Глава IIHF считает, что благодаря этому чемпионату мира можно добиться того, чего иначе не достичь.

— Кто уже чего-то добился в Беларуси санкциями и бойкотами? Никто. Я идеалист в спорте: он существует для того, чтобы люди собирались вместе. Нужно искать диалог. Мне неловко оттого, как это случилось сейчас, и я тоже беру на себя ответственность, — резюмировал он.

Напомним, в нынешнем году (с 21 мая по 6 июня) Минск и Рига должны были принять матчи очередного чемпионата мира. Наша страна уже имела подобный опыт в 2014-м. Однако после августовских выборов стали появляться разговоры о том, что Беларусь могут лишить права проведения турнира.