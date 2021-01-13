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Рене Фазель: «В Минске играл с огнем и немного обжегся»
Источник материала: Onliner
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель после встречи с Александром Лукашенко прокомментировал их совместные объятия и рассказал о своем визите в Беларусь швейцарской телерадиокомпании
В первую очередь вопрос корреспондента касался объятия Фазеля и Лукашенко: было ли оно ошибкой?
— Вот так, картинка стоит тысячи слов. Целью поездки был важный разговор с Лукашенко о чемпионате мира в Минске. У меня с Лукашенко хорошие отношения уже 20 лет — мы вместе играли в хоккей и много общались, в том числе в 2014 году (во время чемпионата мира по хоккею в Минске). IIHF хотела воспользоваться возможностью для открытого разговора с Лукашенко, — заявил Рене Фазель. — Прошу прощения, если это приводит к интерпретации, что я принимаю события и репрессии в Беларуси. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чтобы чемпионат мира по хоккею привел к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко.
После этого журналист прямо спросил у главы Международной федерации хоккея, какой сигнал был подан объятием с Лукашенко.
— У нас есть контракт с Федерацией хоккея Беларуси. Провести чемпионат мира по хоккею — наш долг. Если это не остановить сейчас, тоже будут последствия. Поэтому мы сказали себе: почему бы не попытаться убедить президента Лукашенко, что он может послать сигнал чемпионатом мира? А именно, что он стремится к диалогу с оппозицией, — ответил Фазель. — Представьте, если мы сейчас отменяем чемпионат мира по хоккею в Беларуси: это что-то изменит в стране? Конечно же нет. Сам Лукашенко заявил, что хочет изменить конституцию, что он готов провести новые выборы. И мы с ним обсуждаем и стараемся сделать что-то хорошее. Должен признаться: в Минске играл с огнем и немного обжегся. И теперь это становится очень трудно изменить.
— Разве вы не чувствуете, что вас использовали? — задал вопрос корреспондент SRF.
— Нет, конечно, нет. Первый контакт был очень дружелюбным. Затем, когда мы вынесли проблемы на стол переговоров, обсуждение стало очень эмоциональным. С такими людьми обычно очень сложно разговаривать. Благодаря особым отношениям, которые у меня сложились с Лукашенко, мы смогли перейти к делу. Но в социальных сетях вы очень быстро делаете выводы из увиденного. И мне на этот счет больно и ужасно жаль, — сказал Рене Фазель.
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