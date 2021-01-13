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«После суда по 23.34 наложили арест на авто». Могут ли описать имущество, если есть время уплатить штраф
Источник материала: Tut.by
Жительница Брестской области получила штраф за осеннюю прогулку под красным зонтом и хоть время на его погашение еще есть, милиция арестовала Ford Escort, которым пользуется Марина. Но есть нюанс: авто принадлежит ее мужу. AUTO.TUT.BY разбирался, законна ли такая ситуация.
В воскресенье, 25 октября Марина Киевец из Иваново Брестской области отправилась под красным зонтом прогуляться по родному городу в компании с другими женщинами. Ее задержала милиция и составила протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение милиции (23.34 и 23.4 КоАП Беларуси). С протоколами девушка не согласилась: «Мы просто гуляли, лозунги не выкрикивали, флагов не было».
В середине ноября суд Иваново рассмотрел административное дело в отношении Марины и назначил ей наказание — штраф 30 БВ, что составляло на тот момент 810 рублей. Апелляционную жалобу в Бресте оставили без удовлетворения.
— С решением Брестского суда я ознакомилась 23 декабря — получила документы по почте. Получается, для добровольной уплаты штрафа у меня еще был месяц в запасе — до 22 января. Но уже 29 декабря ко мне работу пришли сотрудники Ивановского РОВД: арестовывать машину, на которой я езжу, — рассказала девушка AUTO.TUT.BY.
Автомобилистка рассказала милиционерам, что хоть она и пользуется автомобилем, оформлен он на ее супруга. Правоохранители же уверяли: раз машина является совместно нажитым имуществом, значит, арестовать ее можно.
Отметим, что об изъятии автомобиля и помещении его на штрафстоянку речь не шла. Девушка может и дальше пользоваться машиной, ремонтировать в случае необходимости, но отчуждать авто нельзя. Снять арест можно только после уплаты штрафа.
В протоколе описи, который составила милиция нет ни слова, что собственник авто — муж Марины, в строке о принадлежности имущества указаны данные девушки. К тому же автомобилистку возмутил еще один факт: сумма штрафа несоразмерна со стоимостью легковушки. Плюс ко всему у Марины есть работа и доход, из которого в случае не уплаты штрафа, могут взыскать всю сумму.
После произошедшего Марина позвонила в отдел принудительного исполнения: уточняла, давали ли они распоряжение на опись автомобиля, оказалось — нет. Там также подтвердили, что у девушки еще есть срок для добровольной уплаты штрафа. Суд также не отправлял никаких документов, которые касаются дела Марины в РОВД.
— В понедельник, 11 января, ко мне снова приходили два милиционера. Опять заявили, что я не оплатила штраф. Я показала им документы из суда, сообщила, что у меня еще есть время, и они ушли. На следующий день милиция звонила мужу: предупредили, что мне нужно оплатить штраф до завтра, иначе машину заберут на штрафстоянку. Завтра (13 января — прим.ред.) пойду к начальнику РОВД — подам заявление, чтобы мне объяснили, на каком основании описали Ford.
Адвокат: «Милиция может арестовать имущество на любой стадии административного процесса»
По словам адвоката Павла Латышева, нормами ПИКоАП Беларуси не установлено, на каких стадиях административного процесса может накладываться арест, а на каких — нет. Таким образом, сотрудники милиции могут наложить арест на имущество на любой стадии административного процесса — даже на стадии исполнения постановления по делу — и месячный срок на добровольную уплату штрафа (ст. 15.3 ПИКоАП) здесь роли не играет.
Но есть нюансы, на которые юрист советует обратить особое внимание. В частности, кому именно принадлежит имущество, на которое накладывают арест. Так, статья 44 Конституции Беларуси гарантирует неприкосновенность собственности. Собственник транспортного средства не отвечает принадлежащим ему имуществом по оплате штрафа водителя, в отношении которого ведется административный процесс.
Но другое дело, когда автомобиль приобретался в браке. Такое имущество — совместно нажитое супругами, их собственность (ст. 23 Кодекса о браке и семье Беларуси). В этом случае не имеет значения, кто указан в качестве собственника в техпаспорте. Статья 24 КоБС устанавливает, что в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными.
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, и на его долю в общей совместной собственности супругов, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества (ст. 28 КоБС).
— Таким образом, если автомобиль приобретался в браке, как это было в случае Марины из Иваново, на 50 процентов стоимости по ее обязательствам может быть наложено взыскание, — пояснил адвокат.
Если же автомобиль был приобретен ее супругом до вступления в брак – на него взыскание не может быть наложено в принципе, и, соответственно арест такого имущества также незаконен.
Но, пожалуй, самым распространенным нарушением при наложении ареста является несоответствие стоимости арестованного имущества максимальному размеру штрафа
— Стоимость имущества, которое арестовали для обеспечения уплаты штрафа не должна превышать максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи КоАП (ч.7 ст. 8.7 ПИКоАП Беларуси), — акцентировал внимание Павел Латышев.
Так как на Марину Киевец наложено взыскание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, то и арест должен накладываться на имущество в пределах стоимости в 30 базовых величин, т.е. 810 рублей. А из протокола описи авто следует, часть авто, которая ей принадлежит, оценивается в 1925 рублей.
— Хотя и здесь есть нюанс: в аналогичных случаях стоимость арестованного имущества, может превышать указанный размер, если имущество относится к неделимым вещам и у лица, в отношении которого ведется административный процесс, не выявлено иного имущества, на которое может быть наложен арест и стоимость которого позволяла бы обеспечить исполнение такого административного взыскания (ч. 8 ст. 8.7 ПИКоАП Беларуси).
Но если с неделимостью вещи все понятно (вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой — статья 133 ГК Беларуси) и транспортное средство является таковой, то с выявлением иного имущества со стороны должностных лиц милиции возникает масса вопросов.
— На практике очень редко встречается, что милиция пытается выявить какое-либо иное имущество. Они идут по пути наименьшего сопротивления: есть транспортное средство — наложим арест на него, авось не будет обжаловать. Но подобная деятельность является незаконной и ее можно обжаловать.
Прежде, чем накладывать арест на автомобиль, стоимость которого в несколько раз превышает сумму штрафа, должностное лицо обязано провести соответствующие действия по выявлению другого имущества лица в пределах размеров штрафа. И только если другого имущества (в том числе денежных средств) выявлено не будет — тогда можно накладывать арест на транспортное средство.
— Порекомендую Марине Киевец обратиться в прокуратуру и в вышестоящее УВД с заявлением о неправомерности наложенного ареста на Ford в виду несоразмерности стоимости авто с суммой штрафа, а также незаконностью действий сотрудников ОВД в части нарушения ч.8 ст. 8.7 ПИКоАП и не выявления иного имущества Марины, на которое мог быть наложен арест. Более подробно, как обжаловать арест транспортного средства как меру административного процесса
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«После суда по 23.34 наложили арест на авто». Могут ли описать имущество, если есть время уплатить штраф
По закону прежде, чем накладывать арест на автомобиль, должностное лицо обязано сначала выявить другое имущество лица в пределах размеров штрафа. И только если его...
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