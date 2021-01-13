«После суда по 23.34 наложили арест на авто». Могут ли описать имущество, если есть время уплатить штраф

Источник материала: Tut.by

Жительница Брестской области получила штраф за осеннюю прогулку под красным зонтом и хоть время на его погашение еще есть, милиция арестовала Ford Escort, которым пользуется Марина. Но есть нюанс: авто принадлежит ее мужу. AUTO.TUT.BY разбирался, законна ли такая ситуация.



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В воскресенье, 25 октября Марина Киевец из Иваново Брестской области отправилась под красным зонтом прогуляться по родному городу в компании с другими женщинами. Ее задержала милиция и составила протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение милиции (23.34 и 23.4 КоАП Беларуси). С протоколами девушка не согласилась: «Мы просто гуляли, лозунги не выкрикивали, флагов не было».

В середине ноября суд Иваново рассмотрел административное дело в отношении Марины и назначил ей наказание — штраф 30 БВ, что составляло на тот момент 810 рублей. Апелляционную жалобу в Бресте оставили без удовлетворения.

— С решением Брестского суда я ознакомилась 23 декабря — получила документы по почте. Получается, для добровольной уплаты штрафа у меня еще был месяц в запасе — до 22 января. Но уже 29 декабря ко мне работу пришли сотрудники Ивановского РОВД: арестовывать машину, на которой я езжу, — рассказала девушка AUTO.TUT.BY.

Автомобилистка рассказала милиционерам, что хоть она и пользуется автомобилем, оформлен он на ее супруга. Правоохранители же уверяли: раз машина является совместно нажитым имуществом, значит, арестовать ее можно.

Отметим, что об изъятии автомобиля и помещении его на штрафстоянку речь не шла. Девушка может и дальше пользоваться машиной, ремонтировать в случае необходимости, но отчуждать авто нельзя. Снять арест можно только после уплаты штрафа.





В протоколе описи, который составила милиция нет ни слова, что собственник авто — муж Марины, в строке о принадлежности имущества указаны данные девушки. К тому же автомобилистку возмутил еще один факт: сумма штрафа несоразмерна со стоимостью легковушки. Плюс ко всему у Марины есть работа и доход, из которого в случае не уплаты штрафа, могут взыскать всю сумму.





После произошедшего Марина позвонила в отдел принудительного исполнения: уточняла, давали ли они распоряжение на опись автомобиля, оказалось — нет. Там также подтвердили, что у девушки еще есть срок для добровольной уплаты штрафа. Суд также не отправлял никаких документов, которые касаются дела Марины в РОВД.

— В понедельник, 11 января, ко мне снова приходили два милиционера. Опять заявили, что я не оплатила штраф. Я показала им документы из суда, сообщила, что у меня еще есть время, и они ушли. На следующий день милиция звонила мужу: предупредили, что мне нужно оплатить штраф до завтра, иначе машину заберут на штрафстоянку. Завтра (13 января — прим.ред.) пойду к начальнику РОВД — подам заявление, чтобы мне объяснили, на каком основании описали Ford.

Адвокат: «Милиция может арестовать имущество на любой стадии административного процесса»

По словам адвоката Павла Латышева, нормами ПИКоАП Беларуси не установлено, на каких стадиях административного процесса может накладываться арест, а на каких — нет. Таким образом, сотрудники милиции могут наложить арест на имущество на любой стадии административного процесса — даже на стадии исполнения постановления по делу — и месячный срок на добровольную уплату штрафа (ст. 15.3 ПИКоАП) здесь роли не играет.

Но есть нюансы, на которые юрист советует обратить особое внимание. В частности, кому именно принадлежит имущество, на которое накладывают арест. Так, статья 44 Конституции Беларуси гарантирует неприкосновенность собственности. Собственник транспортного средства не отвечает принадлежащим ему имуществом по оплате штрафа водителя, в отношении которого ведется административный процесс.

Но другое дело, когда автомобиль приобретался в браке. Такое имущество — совместно нажитое супругами, их собственность (ст. 23 Кодекса о браке и семье Беларуси). В этом случае не имеет значения, кто указан в качестве собственника в техпаспорте. Статья 24 КоБС устанавливает, что в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными.

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, и на его долю в общей совместной собственности супругов, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества (ст. 28 КоБС).

— Таким образом, если автомобиль приобретался в браке, как это было в случае Марины из Иваново, на 50 процентов стоимости по ее обязательствам может быть наложено взыскание, — пояснил адвокат.

Если же автомобиль был приобретен ее супругом до вступления в брак – на него взыскание не может быть наложено в принципе, и, соответственно арест такого имущества также незаконен.

Но, пожалуй, самым распространенным нарушением при наложении ареста является несоответствие стоимости арестованного имущества максимальному размеру штрафа

— Стоимость имущества, которое арестовали для обеспечения уплаты штрафа не должна превышать максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи КоАП (ч.7 ст. 8.7 ПИКоАП Беларуси), — акцентировал внимание Павел Латышев.

Так как на Марину Киевец наложено взыскание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, то и арест должен накладываться на имущество в пределах стоимости в 30 базовых величин, т.е. 810 рублей. А из протокола описи авто следует, часть авто, которая ей принадлежит, оценивается в 1925 рублей.

— Хотя и здесь есть нюанс: в аналогичных случаях стоимость арестованного имущества, может превышать указанный размер, если имущество относится к неделимым вещам и у лица, в отношении которого ведется административный процесс, не выявлено иного имущества, на которое может быть наложен арест и стоимость которого позволяла бы обеспечить исполнение такого административного взыскания (ч. 8 ст. 8.7 ПИКоАП Беларуси).

Но если с неделимостью вещи все понятно (вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой — статья 133 ГК Беларуси) и транспортное средство является таковой, то с выявлением иного имущества со стороны должностных лиц милиции возникает масса вопросов.

— На практике очень редко встречается, что милиция пытается выявить какое-либо иное имущество. Они идут по пути наименьшего сопротивления: есть транспортное средство — наложим арест на него, авось не будет обжаловать. Но подобная деятельность является незаконной и ее можно обжаловать.

Прежде, чем накладывать арест на автомобиль, стоимость которого в несколько раз превышает сумму штрафа, должностное лицо обязано провести соответствующие действия по выявлению другого имущества лица в пределах размеров штрафа. И только если другого имущества (в том числе денежных средств) выявлено не будет — тогда можно накладывать арест на транспортное средство.

— Порекомендую Марине Киевец обратиться в прокуратуру и в вышестоящее УВД с заявлением о неправомерности наложенного ареста на Ford в виду несоразмерности стоимости авто с суммой штрафа, а также незаконностью действий сотрудников ОВД в части нарушения ч.8 ст. 8.7 ПИКоАП и не выявления иного имущества Марины, на которое мог быть наложен арест. Более подробно, как обжаловать арест транспортного средства как меру административного процесса здесь .