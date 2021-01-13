«Ужасные фотографии». Фазель пытается объясниться за свое поведение в Минске

«Я хотел использовать особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее», — заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель в интервью Швейцарскому радио и телевидению, комментируя свой визит в белорусскую столицу 11 января для обсуждения вопросов, связанных с чемпионатом мира по хоккею (21 мая — 6 июня, Минск, Рига).





«Чтобы, — продолжил он, — чемпионат мира привел к своего рода примирению правительства и оппозиции. Но что-то не получилось, и мне это тоже неприятно».

На вопрос, не были ли ошибкой объятия с Лукашенко, Фазель отметил: «Дело в том, что одна картинка говорит больше тысячи слов. Целью поездки был важный разговор с Лукашенко о чемпионате мира в Минске. У меня 20 лет хорошие отношения с Лукашенко : вместе играли в хоккей, было много контактов, в том числе в 2014 году (ЧМ тогда тоже проходил в Минске. — БелаПАН.) ИИХФ хотела использовать возможность поговорить с Лукашенко откровенно. Жаль, если это интерпретируется так, будто я соглашаюсь с событиями и репрессиями в Беларуси».

«У нас контракт с белорусской хоккейной федерацией. Наша обязанность — провести чемпионат мира. Будут последствия, если его сейчас не провести. В общем, мы сказали себе: почему не попытаться убедить президента Лукашенко, что с помощью этого чемпионата мира он может послать сигнал? То есть что он ищет диалог с оппозицией», — пояснил Фазель логику своих действий.

«Представьте себе, — продолжил он, — что мы сейчас отменяем чемпионат мира в Беларуси. Это как-то изменит ситуацию в стране? Определенно нет. Лукашенко сам сказал, что хочет изменить Конституцию, что готов провести новые выборы. И мы дискутируем с ним и пытаемся сделать что-то хорошее».

«Должен признать: в Минске я немного играл с огнем. И мы немного обожглись. И сейчас будет очень тяжело изменить это [общественное] мнение», — сказал президент ИИХФ.

Фазель заявил, что не чувствует себя использованным в чьих-то интересах. «Первый контакт был очень дружеским. Потом, когда мы заявили о проблемах, стало очень эмоционально, — отметил он. — Благодаря моим особым отношениям с Лукашенко мы смогли перейти к делу. Но в социальных сетях очень быстро формируется мнение на основании увиденного. Это пошло не туда. И из-за этого мне больно и ужасно жаль».

Глава ИИХФ убежден, что не сделал ошибочных шагов. «С помощью этого чемпионата мира мы можем добиться того, чего нельзя другим путем. Кто в Беларуси чего-то достиг санкциями и бойкотом? Никто. Я идеалист спорта, он здесь для того, чтобы собирать людей. Это в его власти. Нужно искать диалог. Мне неприятно из-за случившегося, и я тоже беру на себя ответственность за это», — подчеркнул Фазель.

Итоги его визита были обсуждены 12 января на конференции Совета ИИХФ. Вице-президент федерации Калерво Куммола сообщил в интервью финской газете Ilta Sanomat, что, судя по атмосфере на заседании, ЧМ в Минске не состоится. Обсуждались, в частности, «ужасные фотографии», сделанные во время поездки в Минск. Их обнародование, по словам Куммолы, стало для Фазеля неожиданностью.





Президент ИИХФ, по его словам, поставил Лукашенко жесткие условия проведения ЧМ в Минске, в том числе по Конституции, свободе прессы и освобождению политзаключенных, сказал Куммола.

Судьба белорусской части ЧМ-2021 должна решиться не позднее 27 января.

На встрече с Фазелем Александр Лукашенко заявил: «Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убежден. Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас».

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