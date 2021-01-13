Сколько стоит построить одноэтажный дом на 80 «квадратов» из блоков. Изучили смету

Источник материала: Tut.by

Сколько стоит построить дом — это волнует всех начинающих домовладельцев на этапе выбора проекта. И это очень важный вопрос. Нырнуть в стройку без сметы и реального представления о затратах — верх безумия, и медаль за отвагу потом никто не выдаст. Мы изучили несколько реальных расчетов с учетом стоимости материалов и услуг строителей для популярных типовых проектов. Сегодня расскажем, сколько будет стоить коробка дома на 80 «квадратов» из керамзитобетона.





Проект дома LINDA пользуется заслуженной популярностью: при довольно скромной площади в 80 м² в нем нашлось место для просторной гостиной-кухни, трех спален, ванной и топочной. В доме можно дополнительно установить камин.





В архитектурном бюро «Территория» говорят, что проект дома подойдет как для постоянного проживания, так и в качестве дачи.

— Это, пожалуй, один из самых небольших, простых, а оттого и бюджетных домов коллекции, — говорит Дмитрий Устинович, архитектор бюро. — Вообще проекты одноэтажных домов можно считать бюджетными при определенных условиях. Например, этот проект дома мы рассчитали таким образом, что несущими стенами являются только внешние. Это дает нам существенную экономию на фундаменте и самих несущих стенах. А внутренние перегородки выполнены из кирпича, который при желании можно заменить на гипсокартонные или каркасные перегородки. Потолок и боковые фронтоны здания являются частью стропильной системы, что тоже значительно сокращает стоимость строительства дома.



Так выглядит готовый дом по проекту Linda

Итак, переходим к смете. В ней заложен свайно-ростверковый фундамент. Если приплюсовать геодезическую разбивку и земляные работы, гидроизоляцию, то с материалами и работой он обойдется в 11,9 тысячи рублей.

5 тысяч 240 рублей будет стоить сделать черновую стяжку по всей площади будущего дома с устройством усилений под перегородки.

Стены и фронтоны дома запроектированы из керамзитного блока толщиной 400 мм белорусского производства. Для них понадобится 44 куба блоков (на 5950 рублей) и 30 мешков клея (на 192 рубля). Плюс доставка — 900 рублей. Сложить стены и фронтоны (работа) будет стоить примерно 2 тысячи рублей.

Отдельно считается устройство перемычек (это 1124 рубля) и монолитного пояса (1610 рублей). Добавим стоимость арматуры, бетона и получим сумму около 13 тысяч рублей. Плюс 500 рублей будут стоить монолитные колонны.

Внутренние стены из керамзитобетона толщиной 10 см с материалами и работой будут стоить 3355 рублей.



Вид на дом со двора

На этом кладочные работы не завершаются — еще нужно сделать вентиляционную шахту из кирпича. Это еще 1970 рублей (работа, доставка, кирпич и раствор).

Монтаж балок перекрытия обойдется в 1147 рублей. Стоимость этих балок — 1134 рубля.

Еще один затратный этап — устройство кровли с покрытием модульной черепицей. Комплекс работ с монтажом стропильной системы, обрешетки и кровли оценен в 32 рубля за м2. Площадь двускатной крыши — 144,5 м². Поэтому стоимость работ составит 4 625,6 рубля. Кровельное покрытие с доборными элементами обойдется еще в 5000. Добавим стоимость пиломатериалов для стропилки, метизов, уголков, гидроизоляции, доставки — 4865 рублей. Общая стоимость крыши — 14 490 рублей.



Выход на террасу — из гостиной

В итоге мы получаем коробку с крышей, без окон, утепления и отделки за 56 443 рубля. Из них за работу — 22 435,7, за материалы — 34 тысячи. Таким образом, «квадрат» на этом этапе стоит 705,5 рубля, или 270 долларов по нынешнему курсу.