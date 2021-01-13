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КГК проверил гродненский УКС - и, оказалось, там завышали стоимость строительства
Источник материала: Tut.by
КГК Гродненской области проверил УКС Гродно — и
В контрольном ведомстве обратили внимание: УКС — основной заказчик строительных работ в Гродно и получатель бюджетных средств. При проверке деятельности этого предприятия установлено завышение сметной стоимости строительства по 4 объектам инженерно-транспортной инфраструктуры. Как выяснилось, в сметы были включены завышенная стоимость материальных ресурсов, необоснованные транспортные затраты и объемы строительно-монтажных работ.
После выявления этих фактов УКС совместно с проектной организацией скорректировали сметы. Это позволило сэкономить более 1 млн рублей и предотвратить нерациональное использование бюджетных средств.
Проверка продолжается.
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После выявления этих фактов УКС совместно с проектной организацией скорректировали сметы. Это позволило сэкономить более 1 млн рублей и предотвратить...
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