КГК проверил гродненский УКС - и, оказалось, там завышали стоимость строительства

Источник материала: Tut.by

КГК Гродненской области проверил УКС Гродно — и нашел факты завышения сметной стоимости строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В контрольном ведомстве обратили внимание: УКС — основной заказчик строительных работ в Гродно и получатель бюджетных средств. При проверке деятельности этого предприятия установлено завышение сметной стоимости строительства по 4 объектам инженерно-транспортной инфраструктуры. Как выяснилось, в сметы были включены завышенная стоимость материальных ресурсов, необоснованные транспортные затраты и объемы строительно-монтажных работ.

После выявления этих фактов УКС совместно с проектной организацией скорректировали сметы. Это позволило сэкономить более 1 млн рублей и предотвратить нерациональное использование бюджетных средств.

Проверка продолжается.