ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске у троллейбуса на ходу отлетело колесо

13.01.2021 07:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 12 января около 17.30 на проспекте Фрунзе: у троллейбуса № 2 прямо на ходу отлетело колесо, сообщает канал «Витебск в телеграме».

— Троллейбус второго маршрута сразу остановился, после того как у него отлетело двухскатное колесо. Ударившись о дерево, оно упало на трамвайных путях. ДТП обошлось без серьезных последствий, — сообщил подписчик канала.

 

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 12 января около 17.30 на проспекте Фрунзе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Репрессии не останавливаются: «люди в черном» продолжают задержания за мирный протест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by