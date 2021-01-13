|
В Витебске у троллейбуса на ходу отлетело колесо
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел 12 января около 17.30 на проспекте Фрунзе: у троллейбуса № 2 прямо на ходу отлетело колесо,
— Троллейбус второго маршрута сразу остановился, после того как у него отлетело двухскатное колесо. Ударившись о дерево, оно упало на трамвайных путях. ДТП обошлось без серьезных последствий, — сообщил подписчик канала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 12 января около 17.30 на проспекте Фрунзе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)