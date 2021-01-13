В Витебске у троллейбуса на ходу отлетело колесо

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 12 января около 17.30 на проспекте Фрунзе: у троллейбуса № 2 прямо на ходу отлетело колесо, сообщает канал «Витебск в телеграме».

— Троллейбус второго маршрута сразу остановился, после того как у него отлетело двухскатное колесо. Ударившись о дерево, оно упало на трамвайных путях. ДТП обошлось без серьезных последствий, — сообщил подписчик канала.