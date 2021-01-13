ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жизнь без карточки. Узнали, во сколько обойдется замена «пластика» при потере

13.01.2021 07:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Знаете ли вы, как поступить, если потеряли банковскую карточку? Главное — сразу же ее заблокировать, а уже потом заняться вопросами перевыпуска или заказа новой. FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит замена карты в случае потери или кражи и в каких банках можно сделать это удаленно.


В таблице указана информация по личным дебетовым картам стандартного уровня.

Сразу скажем, что выпуск новой карточки взамен утерянной, как правило, будет платным. Исключение составляют Банк Дабрабыт, где перевыпустить «пластик» с новым сроком действия и с сохранением счета можно бесплатно, а также Альфа-Банк, но в том случае, если карта выпущена в пакете услуг.

Название банка

Особенности перевыпуска

Можно ли перевыпустить удаленно

Альфа-Банк

Если не подключено каких-либо доп. пакетов, где перевыпуски бесплатные, то по утере будет платная замена карты.

Например, перевыпуск Карты № 1 — 9,99 BYN, Mastercard Standard / Visa Classic — 12,99 BYN

Счет будет тот же, срок действия — новый (3 года), срок изготовления — 4−5 дней.

Можно оставить заявку через чат или в моб. приложении. Возможна доставка почти всех карт (5 дней).

Белагропромбанк

Стоимость переоформления Mastercard Standard / Visa Classic в связи с утерей — 5 BYN.

Счет будет тот же, номер карты и срок действия изменится (3 года). Срок изготовления — в течение 2 недель.

Можно оставить заявку в моб. приложении или в интернет-банкинге.

Беларусбанк

Стоимость перевыпуска Mastercard (World, Gold, Standard, Business), Visa (Gold, Rewards (Gold), Rewards (Classic), Classic, Business) — 15 BYN.

БЕЛКАРТ-Maestro, с микропроцессором, ПРЕМИУМ-Maestro; Maestro или Visa Electron — 9 BYN.

Счет и срок действия остается прежний, номер карточки меняется.

Срок изготовления — 7−10 рабочих дней.

Только при личном обращении.

Банк БелВЭБ

Стоимость будет такая же, как и за выпуск карты.

Счет сохраняется, срок действия карты будет новый, срок изготовления — 6 рабочих дней.

Только при личном обращении.

Белгазпромбанк

Стоимость — 22 BYN.

Счет сохраняется, срок действия и номер карты будут новые, срок изготовления — 5−7 рабочих дней.

Можно сделать заявку в мобильном приложении/интернет-банке.

Белинвестбанк

Стоимость переоформления Mastercard Standard / Visa Classic в связи с утерей — 7 BYN (старый срок действия), 24 BYN (новый срок) и 30 BYN, если заказывать через отделение банка.

Счет остается тот же, срок изготовления — 7−10 дней.

Можно оставить заявку в интернет-банке.

Белорусский народный банк

Стоимость перевыпуска Mastercard Standard / Visa Classic — 16 BYN (если оформлять доп. карту с прежним сроком), 22 BYN (с новым сроком действия).

Счет остается прежний, срок изготовления — до 10 рабочих дней, но обычно 3−5 рабочих дня.

Только при личном обращении.

БПС-Сбербанк

Стоимость — 10 BYN.

Счет и срок действия карты остаются прежними, срок изготовления — до 15 дней.

Только при личном обращении.

БСБ Банк

Visa Classic — 10 BYN+14 BYN за обслуживание.

Счет остается прежний, срок действия (3 года) и номер карты новый, срок изготовления — 3 рабочих дня, и передается в головной офис (если нужен другой офис — +1−2 рабочих дня).

Можно оставить заявку в моб. приложении, на сайте банка или по телефону.

БТА Банк

Стоимость перевыпуска (при утере/краже) такая же, как и при выпуске новой.

Счет остается прежний, срок действия (3 года) и номер карты новый, срок изготовления — 3 рабочих дня (в Минске), 5 дней (в регионах).

Только при личном обращении.

Банк ВТБ

При первом случае утраты/кражи карты перевыпускается бесплатно, потом — 15 BYN.

Счет и срок действия карты остается прежний, по срокам изготовления сориентируют в офисе банка.

Только при личном обращении.

Банк Дабрабыт

Перевыпуск бесплатный.

Счет остается прежним, срок действия карты новый, срок изготовления до 5 банковских дней (Минск), до 10 (другие города)

Можно оставить заявку в моб. приложении.

Идея Банк

Перевыпуск карт PartyCard, Ещё, Galleria, Лучший курс — 10 BYN, Шоппер — 5 BYN.

Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый (3 года), срок изготовления — в течение 7 рабочих дней.

Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке.

МТБанк

Стоимость перевыпуска — 9 BYN.

Счет и срок действия по карте остается прежним, срок изготовления — 7−10 рабочих дней.

Только при личном обращении.

Paritetbank

Возможен выпуск только новой карты с новым счетом. Например, Mastercard Standard — 20 BYN.

Срок изготовления — до 10 рабочих дней.

Только при личном обращении.

Приорбанк

Если карта (бел.рубли) в пакете услуг — 5 BYN.

Если карта без пакета услуг — 50% от стоимости выпуска.

Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый, срок изготовления — 3−5 дней (Минск), до 10 (регионы).

Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке.

Банк Решение

Стоимость перевыпуска Visa Classic — 10 BYN.

Счет остается прежний, срок действия -новый, срок изготовления — 3−5 рабочих дней.

Можно оставить заявку в моб. приложении.

РРБ-Банк

Стоимость перевыпуска, например, Visa Classic или Карты желаний — 7.50 BYN.

Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый, срок изготовления — до 5 дней.

Можно оставить заявку в интернет-банке.

Статусбанк

Стоимость перевыпуска Статускарты, Visa Classic — 15 BYN.

Счет и срок действия карты остаются прежними, срок изготовления — до 10 дней.

Только при личном обращении.

Технобанк

Стоимость перевыпуска Visa Classic, Visa Rewards ЗОЖ, Mastercard Standard — 5 BYN.

Счет по карте остается прежним, срок действия и номер карты будет новый, срок изготовления — до 7 дней (Минск), до 10 (регионы).

Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке, на сайте банка или по телефону.

Франсабанк

Стоимость перевыпуска MasterCard Standard в бел. рублях или российских — 10 (на 2 года), 15 BYN (на 3 года), в долларах/евро — 20 BYN (2 года), 25 BYN (3 года).

Счет остается прежним, срок действия — новый, срок изготовления — до 7 дней.

Только при личном обращении.

Цептер Банк

Стоимость перевыпуска Visa Classic — бесплатно, но обслуживание 3 BYN ежемесячно.

Счет остается прежним, срок действия — новый, срок изготовления — 7 дней.

При оформлении карты к новому счету — 25 BYN (можно дистанционно).

Только при личном обращении.

Название банка

Особенности перевыпуска

Можно ли перевыпустить удаленно

Альфа-Банк

Если не подключено каких-либо доп. пакетов, где перевыпуски бесплатные, то по утере будет платная замена карты.

Например, перевыпуск Карты № 1 — 9,99 BYN, Mastercard Standard / Visa Classic — 12,99 BYN

Счет будет тот же, срок действия — новый (3 года), срок изготовления — 4−5 дней.

Можно оставить заявку через чат или в моб. приложении. Возможна доставка почти всех карт (5 дней).

Белагропром-банк

Стоимость переоформления Mastercard Standard / Visa Classic в связи с утерей — 5 BYN.

Счет будет тот же, номер карты и срок действия изменится (3 года). Срок изготовления — в течение 2 недель.

Можно оставить заявку в моб. приложении или в интернет-банкинге.

Беларусбанк

Стоимость перевыпуска Mastercard (World, Gold, Standard, Business), Visa (Gold, Rewards (Gold), Rewards (Classic), Classic, Business) — 15 BYN.

БЕЛКАРТ-Maestro, с микропроцессором, ПРЕМИУМ-Maestro; Maestro или Visa Electron — 9 BYN.

Счет и срок действия остается прежний, номер карточки меняется.

Срок изготовления — 7−10 рабочих дней.

Только при личном обращении.

Банк БелВЭБ

Стоимость будет такая же, как и за выпуск карты.

Счет сохраняется, срок действия карты будет новый, срок изготовления — 6 рабочих дней.

Только при личном обращении.

Белгазпром-банк

Стоимость — 22 BYN.

Счет сохраняется, срок действия и номер карты будут новые, срок изготовления — 5−7 рабочих дней.

Можно сделать заявку в мобильном приложении/интернет-банке.

Белинвест-банк

Стоимость переоформления Mastercard Standard / Visa Classic в связи с утерей — 7 BYN (старый срок действия), 24 BYN (новый срок) и 30 BYN, если заказывать через отделение банка.

Счет остается тот же, срок изготовления — 7−10 дней.

Можно оставить заявку в интернет-банке.

Белорусский народный банк

Стоимость перевыпуска Mastercard Standard / Visa Classic — 16 BYN (если оформлять доп. карту с прежним сроком), 22 BYN (с новым сроком действия).

Счет остается прежний, срок изготовления — до 10 рабочих дней, но обычно 3−5 рабочих дня.

Только при личном обращении.

БПС-Сбербанк

Стоимость — 10 BYN.

Счет и срок действия карты остаются прежними, срок изготовления — до 15 дней.

Только при личном обращении.

БСБ Банк

Visa Classic — 10 BYN+14 BYN за обслуживание.

Счет остается прежний, срок действия (3 года) и номер карты новый, срок изготовления — 3 рабочих дня, и передается в головной офис (если нужен другой офис — +1−2 рабочих дня).

Можно оставить заявку в моб. приложении, на сайте банка или по телефону.

БТА Банк

Стоимость перевыпуска (при утере/краже) такая же, как и при выпуске новой.

Счет остается прежний, срок действия (3 года) и номер карты новый, срок изготовления — 3 рабочих дня (в Минске), 5 дней (в регионах).

Только при личном обращении.

Банк ВТБ

При первом случае утраты/кражи карты перевыпускается бесплатно, потом — 15 BYN.

Счет и срок действия карты остается прежний, по срокам изготовления сориентируют в офисе банка.

Только при личном обращении.

Банк Дабрабыт

Перевыпуск бесплатный.

Счет остается прежним, срок действия карты новый, срок изготовления до 5 банковских дней (Минск), до 10 (другие города)

Можно оставить заявку в моб. приложении.

Идея Банк

Перевыпуск карт PartyCard, Ещё, Galleria, Лучший курс — 10 BYN, Шоппер — 5 BYN.

Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый (3 года), срок изготовления — в течение 7 рабочих дней.

Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке.

МТБанк

Стоимость перевыпуска — 9 BYN.

Счет и срок действия по карте остается прежним, срок изготовления — 7−10 рабочих дней.

Только при личном обращении.

Paritetbank

Возможен выпуск только новой карты с новым счетом. Например, Mastercard Standard — 20 BYN.

Срок изготовления — до 10 рабочих дней.

Только при личном обращении.

Приорбанк

Если карта (бел.рубли) в пакете услуг — 5 BYN.

Если карта без пакета услуг — 50% от стоимости выпуска.

Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый, срок изготовления — 3−5 дней (Минск), до 10 (регионы).

Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке.

Банк Решение

Стоимость перевыпуска Visa Classic — 10 BYN.

Счет остается прежний, срок действия -новый, срок изготовления — 3−5 рабочих дней.

Можно оставить заявку в моб. приложении.

РРБ-Банк

Стоимость перевыпуска, например, Visa Classic или Карты желаний — 7.50 BYN.

Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый, срок изготовления — до 5 дней.

Можно оставить заявку в интернет-банке.

Статусбанк

Стоимость перевыпуска Статускарты, Visa Classic — 15 BYN.

Счет и срок действия карты остаются прежними, срок изготовления — до 10 дней.

Только при личном обращении.

Технобанк

Стоимость перевыпуска Visa Classic, Visa Rewards ЗОЖ, Mastercard Standard — 5 BYN.

Счет по карте остается прежним, срок действия и номер карты будет новый, срок изготовления — до 7 дней (Минск), до 10 (регионы).

Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке, на сайте банка или по телефону.

Франсабанк

Стоимость перевыпуска MasterCard Standard в бел. рублях или российских — 10 (на 2 года), 15 BYN (на 3 года), в долларах/евро — 20 BYN (2 года), 25 BYN (3 года).

Счет остается прежним, срок действия — новый, срок изготовления — до 7 дней.

Только при личном обращении.

Цептер Банк

Стоимость перевыпуска Visa Classic — бесплатно, но обслуживание 3 BYN ежемесячно.

Счет остается прежним, срок действия — новый, срок изготовления — 7 дней.

При оформлении карты к новому счету — 25 BYN (можно дистанционно).

Только при личном обращении.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит замена карты в случае утери или кражи и в каких банках можно сделать это удаленно.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ужасные фотографии». Фазель пытается объясниться за свое поведение в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by