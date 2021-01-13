Жизнь без карточки. Узнали, во сколько обойдется замена «пластика» при потере

Источник материала: Tut.by

Знаете ли вы, как поступить, если потеряли банковскую карточку? Главное — сразу же ее заблокировать, а уже потом заняться вопросами перевыпуска или заказа новой. FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит замена карты в случае потери или кражи и в каких банках можно сделать это удаленно.





В таблице указана информация по личным дебетовым картам стандартного уровня.

Сразу скажем, что выпуск новой карточки взамен утерянной, как правило, будет платным. Исключение составляют Банк Дабрабыт , где перевыпустить «пластик» с новым сроком действия и с сохранением счета можно бесплатно, а также Альфа-Банк , но в том случае, если карта выпущена в пакете услуг.

Название банка Особенности перевыпуска Можно ли перевыпустить удаленно Альфа-Банк Если не подключено каких-либо доп. пакетов, где перевыпуски бесплатные, то по утере будет платная замена карты. Например, перевыпуск Карты № 1 — 9,99 BYN, Mastercard Standard / Visa Classic — 12,99 BYN Счет будет тот же, срок действия — новый (3 года), срок изготовления — 4−5 дней. Можно оставить заявку через чат или в моб. приложении. Возможна доставка почти всех карт (5 дней). Белагропромбанк Стоимость переоформления Mastercard Standard / Visa Classic в связи с утерей — 5 BYN. Счет будет тот же, номер карты и срок действия изменится (3 года). Срок изготовления — в течение 2 недель. Можно оставить заявку в моб. приложении или в интернет-банкинге. Беларусбанк Стоимость перевыпуска Mastercard (World, Gold, Standard, Business), Visa (Gold, Rewards (Gold), Rewards (Classic), Classic, Business) — 15 BYN. БЕЛКАРТ-Maestro, с микропроцессором, ПРЕМИУМ-Maestro; Maestro или Visa Electron — 9 BYN. Счет и срок действия остается прежний, номер карточки меняется. Срок изготовления — 7−10 рабочих дней. Только при личном обращении. Банк БелВЭБ Стоимость будет такая же, как и за выпуск карты. Счет сохраняется, срок действия карты будет новый, срок изготовления — 6 рабочих дней. Только при личном обращении. Белгазпромбанк Стоимость — 22 BYN. Счет сохраняется, срок действия и номер карты будут новые, срок изготовления — 5−7 рабочих дней. Можно сделать заявку в мобильном приложении/интернет-банке. Белинвестбанк Стоимость переоформления Mastercard Standard / Visa Classic в связи с утерей — 7 BYN (старый срок действия), 24 BYN (новый срок) и 30 BYN, если заказывать через отделение банка. Счет остается тот же, срок изготовления — 7−10 дней. Можно оставить заявку в интернет-банке. Белорусский народный банк Стоимость перевыпуска Mastercard Standard / Visa Classic — 16 BYN (если оформлять доп. карту с прежним сроком), 22 BYN (с новым сроком действия). Счет остается прежний, срок изготовления — до 10 рабочих дней, но обычно 3−5 рабочих дня. Только при личном обращении. БПС-Сбербанк Стоимость — 10 BYN. Счет и срок действия карты остаются прежними, срок изготовления — до 15 дней. Только при личном обращении. БСБ Банк Visa Classic — 10 BYN+14 BYN за обслуживание. Счет остается прежний, срок действия (3 года) и номер карты новый, срок изготовления — 3 рабочих дня, и передается в головной офис (если нужен другой офис — +1−2 рабочих дня). Можно оставить заявку в моб. приложении, на сайте банка или по телефону. БТА Банк Стоимость перевыпуска (при утере/краже) такая же, как и при выпуске новой. Счет остается прежний, срок действия (3 года) и номер карты новый, срок изготовления — 3 рабочих дня (в Минске), 5 дней (в регионах). Только при личном обращении. Банк ВТБ При первом случае утраты/кражи карты перевыпускается бесплатно, потом — 15 BYN. Счет и срок действия карты остается прежний, по срокам изготовления сориентируют в офисе банка. Только при личном обращении. Банк Дабрабыт Перевыпуск бесплатный. Счет остается прежним, срок действия карты новый, срок изготовления до 5 банковских дней (Минск), до 10 (другие города) Можно оставить заявку в моб. приложении. Идея Банк Перевыпуск карт PartyCard, Ещё, Galleria, Лучший курс — 10 BYN, Шоппер — 5 BYN. Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый (3 года), срок изготовления — в течение 7 рабочих дней. Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке. МТБанк Стоимость перевыпуска — 9 BYN. Счет и срок действия по карте остается прежним, срок изготовления — 7−10 рабочих дней. Только при личном обращении. Paritetbank Возможен выпуск только новой карты с новым счетом. Например, Mastercard Standard — 20 BYN. Срок изготовления — до 10 рабочих дней. Только при личном обращении. Приорбанк Если карта (бел.рубли) в пакете услуг — 5 BYN. Если карта без пакета услуг — 50% от стоимости выпуска. Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый, срок изготовления — 3−5 дней (Минск), до 10 (регионы). Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке. Банк Решение Стоимость перевыпуска Visa Classic — 10 BYN. Счет остается прежний, срок действия -новый, срок изготовления — 3−5 рабочих дней. Можно оставить заявку в моб. приложении. РРБ-Банк Стоимость перевыпуска, например, Visa Classic или Карты желаний — 7.50 BYN. Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый, срок изготовления — до 5 дней. Можно оставить заявку в интернет-банке. Статусбанк Стоимость перевыпуска Статускарты, Visa Classic — 15 BYN. Счет и срок действия карты остаются прежними, срок изготовления — до 10 дней. Только при личном обращении. Технобанк Стоимость перевыпуска Visa Classic, Visa Rewards ЗОЖ, Mastercard Standard — 5 BYN. Счет по карте остается прежним, срок действия и номер карты будет новый, срок изготовления — до 7 дней (Минск), до 10 (регионы). Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке, на сайте банка или по телефону. Франсабанк Стоимость перевыпуска MasterCard Standard в бел. рублях или российских — 10 (на 2 года), 15 BYN (на 3 года), в долларах/евро — 20 BYN (2 года), 25 BYN (3 года). Счет остается прежним, срок действия — новый, срок изготовления — до 7 дней. Только при личном обращении. Цептер Банк Стоимость перевыпуска Visa Classic — бесплатно, но обслуживание 3 BYN ежемесячно. Счет остается прежним, срок действия — новый, срок изготовления — 7 дней. При оформлении карты к новому счету — 25 BYN (можно дистанционно). Только при личном обращении.

Название банка Особенности перевыпуска Можно ли перевыпустить удаленно Альфа-Банк Если не подключено каких-либо доп. пакетов, где перевыпуски бесплатные, то по утере будет платная замена карты. Например, перевыпуск Карты № 1 — 9,99 BYN, Mastercard Standard / Visa Classic — 12,99 BYN Счет будет тот же, срок действия — новый (3 года), срок изготовления — 4−5 дней. Можно оставить заявку через чат или в моб. приложении. Возможна доставка почти всех карт (5 дней). Белагропром-банк Стоимость переоформления Mastercard Standard / Visa Classic в связи с утерей — 5 BYN. Счет будет тот же, номер карты и срок действия изменится (3 года). Срок изготовления — в течение 2 недель. Можно оставить заявку в моб. приложении или в интернет-банкинге. Беларусбанк Стоимость перевыпуска Mastercard (World, Gold, Standard, Business), Visa (Gold, Rewards (Gold), Rewards (Classic), Classic, Business) — 15 BYN. БЕЛКАРТ-Maestro, с микропроцессором, ПРЕМИУМ-Maestro; Maestro или Visa Electron — 9 BYN. Счет и срок действия остается прежний, номер карточки меняется. Срок изготовления — 7−10 рабочих дней. Только при личном обращении. Банк БелВЭБ Стоимость будет такая же, как и за выпуск карты. Счет сохраняется, срок действия карты будет новый, срок изготовления — 6 рабочих дней. Только при личном обращении. Белгазпром-банк Стоимость — 22 BYN. Счет сохраняется, срок действия и номер карты будут новые, срок изготовления — 5−7 рабочих дней. Можно сделать заявку в мобильном приложении/интернет-банке. Белинвест-банк Стоимость переоформления Mastercard Standard / Visa Classic в связи с утерей — 7 BYN (старый срок действия), 24 BYN (новый срок) и 30 BYN, если заказывать через отделение банка. Счет остается тот же, срок изготовления — 7−10 дней. Можно оставить заявку в интернет-банке. Белорусский народный банк Стоимость перевыпуска Mastercard Standard / Visa Classic — 16 BYN (если оформлять доп. карту с прежним сроком), 22 BYN (с новым сроком действия). Счет остается прежний, срок изготовления — до 10 рабочих дней, но обычно 3−5 рабочих дня. Только при личном обращении. БПС-Сбербанк Стоимость — 10 BYN. Счет и срок действия карты остаются прежними, срок изготовления — до 15 дней. Только при личном обращении. БСБ Банк Visa Classic — 10 BYN+14 BYN за обслуживание. Счет остается прежний, срок действия (3 года) и номер карты новый, срок изготовления — 3 рабочих дня, и передается в головной офис (если нужен другой офис — +1−2 рабочих дня). Можно оставить заявку в моб. приложении, на сайте банка или по телефону. БТА Банк Стоимость перевыпуска (при утере/краже) такая же, как и при выпуске новой. Счет остается прежний, срок действия (3 года) и номер карты новый, срок изготовления — 3 рабочих дня (в Минске), 5 дней (в регионах). Только при личном обращении. Банк ВТБ При первом случае утраты/кражи карты перевыпускается бесплатно, потом — 15 BYN. Счет и срок действия карты остается прежний, по срокам изготовления сориентируют в офисе банка. Только при личном обращении. Банк Дабрабыт Перевыпуск бесплатный. Счет остается прежним, срок действия карты новый, срок изготовления до 5 банковских дней (Минск), до 10 (другие города) Можно оставить заявку в моб. приложении. Идея Банк Перевыпуск карт PartyCard, Ещё, Galleria, Лучший курс — 10 BYN, Шоппер — 5 BYN. Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый (3 года), срок изготовления — в течение 7 рабочих дней. Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке. МТБанк Стоимость перевыпуска — 9 BYN. Счет и срок действия по карте остается прежним, срок изготовления — 7−10 рабочих дней. Только при личном обращении. Paritetbank Возможен выпуск только новой карты с новым счетом. Например, Mastercard Standard — 20 BYN. Срок изготовления — до 10 рабочих дней. Только при личном обращении. Приорбанк Если карта (бел.рубли) в пакете услуг — 5 BYN. Если карта без пакета услуг — 50% от стоимости выпуска. Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый, срок изготовления — 3−5 дней (Минск), до 10 (регионы). Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке. Банк Решение Стоимость перевыпуска Visa Classic — 10 BYN. Счет остается прежний, срок действия -новый, срок изготовления — 3−5 рабочих дней. Можно оставить заявку в моб. приложении. РРБ-Банк Стоимость перевыпуска, например, Visa Classic или Карты желаний — 7.50 BYN. Счет по карте остается прежним, срок действия будет новый, срок изготовления — до 5 дней. Можно оставить заявку в интернет-банке. Статусбанк Стоимость перевыпуска Статускарты, Visa Classic — 15 BYN. Счет и срок действия карты остаются прежними, срок изготовления — до 10 дней. Только при личном обращении. Технобанк Стоимость перевыпуска Visa Classic, Visa Rewards ЗОЖ, Mastercard Standard — 5 BYN. Счет по карте остается прежним, срок действия и номер карты будет новый, срок изготовления — до 7 дней (Минск), до 10 (регионы). Можно оставить заявку в моб. приложении/интернет-банке, на сайте банка или по телефону. Франсабанк Стоимость перевыпуска MasterCard Standard в бел. рублях или российских — 10 (на 2 года), 15 BYN (на 3 года), в долларах/евро — 20 BYN (2 года), 25 BYN (3 года). Счет остается прежним, срок действия — новый, срок изготовления — до 7 дней. Только при личном обращении. Цептер Банк Стоимость перевыпуска Visa Classic — бесплатно, но обслуживание 3 BYN ежемесячно. Счет остается прежним, срок действия — новый, срок изготовления — 7 дней. При оформлении карты к новому счету — 25 BYN (можно дистанционно). Только при личном обращении.