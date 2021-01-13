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НАУ: мы получаем первые сведения от делегатов о принуждении к участию в так называемом Всебелорусском собрании

13.01.2021 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Народное антикризисное управление сообщает, что о получении первых сведений от делегатов о «принуждении к участию в так называемом Всебелорусском народном собрании».

НАУ: мы получаем первые сведения от делегатов о принуждении к участию в так называемом Всебелорусском собрании
Фото president.gov.by

«Эти данные мы получаем благодаря тому, что НАУ и сообщество Честные люди предупреждают о возможных санкциях и уголовной ответственности за участие в этом незаконном сборище. Уверен, таких обращений в ближайшие дни станет больше», — отметил руководитель НАУ Павел Латушко.

По его словам, на роль делегатов выдвигают «незаинтересованных людей против их воли». «Это делают начальники, которых раньше самих выдвигали на роль делегатов сверху. Они всячески оказывают давление на подчиненных, подставляя их, потому что прекрасно понимают, какое наказание в будущем их ждет», — заявил политик.

Уже известно о двух случаях принуждения: знаменитый фонарщик из Бреста и детский хирург из Пинска заявили, что, сами того не зная, стали делегатами.

Латушко сказал, что НАУ продолжит всячески доносить до делегатов, что «участие в этом мероприятии — незаконно». «Даже те, кто попал в списки делегатов против воли или под давлением, должны понимать, что, соглашаясь на участие, они становятся подозреваемыми в преступлении», — подчеркнул руководитель НАУ.

По его словам, избежать последствий можно: для этого нужно отказаться от любого участия в собрании через безопасную форму, по этой же ссылке можно поделиться информацией об участниках и обсуждаемых вопросах.

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Теги: Брест
 
 
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