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Репрессии не останавливаются: «люди в черном» продолжают задержания за мирный протест

13.01.2021 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 12 человек задержано в ходе вечерних акций протеста 12 января, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных». В их числе четыре женщины. Информация о задержании 79-летнего мужчины не подтвердилась (речь шла о докторе физико-математических наук, члене Европейской академии наук Альберте Минкевиче).

Репрессии не останавливаются: «люди в черном» продолжают задержания за мирный протест

Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» располагает данными о девяти задержанных.

Задержания произошли в Минске на улицах Воронянского, Матусевича и Червякова, где расположена «площадь Перемен». Местные жители собирались почтить память умершего два месяца назад после избиения Романа Бондаренко, но им помешали силовики.

Репрессии не останавливаются: «люди в черном» продолжают задержания за мирный протест

Появились отрывочные сведения о задержании участников марша в Гродно, в ряды которых внедрились сотрудники силовых структур в штатском.

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Фото из телеграм-канала 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Не менее 12 человек задержано в ходе вечерних акций протеста 12 января, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных». В их числе четыре женщины.
 
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