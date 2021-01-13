1500 рублей плюс налог: супруги продали BMW на запчасти, теперь оплачивают чьи-то штрафы

Источник материала: Onliner В Беларуси вместо дорожного сбора ввели налог, который обязаны уплачивать владельцы транспортных средств. И все стали вспоминать, кто какими машинами владеет и кому эти машины без переоформления передали. И все же история наших читателей — супругов Алексея и Ольги — выделяется на общем фоне. Свою BMW они продали несколько лет назад. Переоформить не удалось — думали, что продают на запчасти. Но автомобиль продолжает ездить, причем весьма резво — в том смысле, что «письма счастья» семья получает регулярно. И спрашивать пока не с кого: того, кто ездит на машине, установить сложно, да никто этим и не занимается — зачем? Кто по документам собственник — тот за все и платит.

Продали BMW на запчасти. Теперь платят

В Могилеве с учета сняли, а в Гродно — не поставили

В мае 2016 года Алексей и Ольга покупали машину. Выбрали BMW 5-Series (e39) 1999 года выпуска: кому «пушка-гонка», а кому и комфортабельный семейный автомобиль — решайте сами. Подходящая машина нашлась в Могилеве, ценник — 3500 по курсу.

— Я ездил в Могилев, там вместе с хозяином машины оформили договор купли-продажи, сняли с учета в ГАИ — все было нормально, — говорит Алексей. — Возвращаюсь в Гродно, а здесь автомобиль отправляют на экспертизу: оказывается, какие-то вопросы с VIN.

Эксперты установили, что номер кузова в этом авто был вварен: то есть кто-то вырезал элемент с нанесенным VIN из одной машины (выяснилось, что это такая же BMW 5-Series, но 1998 года выпуска) и подменил им такой же элемент на другом BMW. Поставить на учет автомобиль с такой особенностью по закону нельзя.

— Мне сказали, что ничего криминального не нашли: машина в угоне не числится. Но никаких вариантов с оформлением у меня не было: ни без права снятия с учета в течение трех лет, ни при каких-то других условиях. Вопрос, конечно, как такое авто сняли с учета в Могилеве, — недоумевает наш читатель.

Этот вопрос останется без ответа, так же как и история изменения VIN: кто и зачем это сделал, теперь уже вряд ли удастся выяснить.





Алексей и Ольга остались без денег, но с BMW, которую невозможно поставить на учет, а значит, и ездить на ней тоже нельзя. В ГАИ владельцам такого автомобиля порекомендовали списать его в утиль. Супруги нашли другой вариант — продать «пятерку» на запчасти.

Уехала «тридцать девятка» куда-то под Столбцы

По объявлению приехал парень откуда-то из Брестской области.

— Он осматривал машину, рассказывал про свою такую же, которой нужны запчасти, показывал фотографии. Мы его предупредили, что наша BMW для езды больше не предназначена, что на учет ее не поставить. Он заверил, что его это не беспокоит: автомобиль нужен как донор, — говорит Ольга.

— Я сглупил, наверное, что решил ее не разбирать, а продавал целиком, как есть. Но тогда все было по-другому: никто не мог представить, что мы попадем в такую ситуацию, — добавляет Алексей.

Что за ситуация? Почти год супруги не знали проблем. Автомобиль ушел за 1800 по курсу, и, с учетом обстоятельств, это казалось не самым плохим вариантом. Но спустя восемь месяцев после продажи машины, в июле 2017 года, пришло первое «письмо счастья» — штраф за превышение скорости тем самым BMW, который должен был стать кому-то донором. С тех пор Алексей и Ольга такие письма получают регулярно.





1500 рублей на штрафы и никаких концов

Как это часто бывает, когда спохватились, концов уже было не сыскать. Покупатель BMW машину кому-то перепродал, следующий промежуточный хозяин поступил точно так же, а единственным законным владельцем автомобиля (а значит, и ответственным лицом) по всем документам оставался Алексей.

— Первое время все превышения фиксировались у вас в Минске, на МКАД. Я уже собирался ехать, караулить там эту машину, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит мужчина. — Но затем локация поменялась. За эти годы «бумер» объездил, наверное, всю страну: и из Витебской области мы получали штрафы, и из Брестской — отовсюду.

В общей сложности (мы попросили Ольгу посчитать, она ведет эту печальную бухгалтерию, собирая все письма в отдельную папку) семья потратила на уплату не своих штрафов 1500 рублей без мелочи. Последнее «письмо счастья» (на данный момент) было получено в декабре 2020-го. Но последнее ли?

— Мы оплачиваем, а что нам остается? Сейчас ввели налог: выходит, как собственник, я буду обязан платить за эту BMW, — печально добавляет Алексей.





Есть чему посочувствовать: 1700 по курсу семья потеряла при продаже машины, теперь штрафы и налог... В неудачный день попалась им на глаза эта «тридцать девятка», а вы в гороскопы не верите.

Что до реальных владельцев автомобиля — о них нам почти ничего не известно. Зато им, похоже, хорошо известно об иммунитете на штрафы — нарушают-то регулярно.

— Не удивлюсь, если машина сменила уже с десяток владельцев. Как-то один позвонил, было дело. Вроде из Минска, представился сотрудником милиции. Спросил, что за история у автомобиля, почему его нельзя на учет поставить. Я все рассказал, хотел встретиться, чтобы как-то урегулировать ситуацию. Но этот человек перестал выходить на связь, а по номеру, с которого он звонил, говорят, что таких там нет, — отметил Алексей.

Мы уже описывали похожие ситуации, и нашим читателем хорошо известно, как удивительно быстро все эти недорогие, но популярные авто без нормальных документов меняют хозяев. Вспомните хотя бы историю Saab.

Помощи ждать неоткуда. Почти

— Мы везде обращались. Ходили в милицию, например. Там говорят: это угон? Нет. Значит, ключи передали добровольно, значит, криминала нет. Все остальное, мол, ваши проблемы — сами ищите. Думали в суд обратиться, но дальше юристов не пошли. Нам пояснили, что бывают дела об истребовании имущества из чужого незаконного владения, но нужно знать, в отношении кого подавать иск. А в нашем случае ответчика нет: у кого автомобиль сейчас — мы не знаем, — говорят супруги.

Казус в том, что водитель, то есть реальный владелец BMW, рискует куда меньше, чем владелец формальный, чье имя связано с машиной документально. Об этом мы чуть позже поговорим с юристом.

— Насколько мне известно, стакан уже закрасили, так что никаких следов проведенной экспертизы не осталось. Чего не пойму — как до сих пор не развалились эти транзиты, — размышляет Алексей.





Ситуация для семьи выглядит безвыходной. В поисках автомобиля никто не поможет, а самим найти конкретную BMW e39 на транзитах — дело архисложное. Приходится верить в чудо. Алексей и Ольга просят откликнуться читателей, которым по чистой случайности может попасться на глаза автомобиль BMW 5-Series с регистрационным знаком 6ВС T 7519, цвет — серебристый металлик. Супруги будут рады любой информации о том, где находится эта машина, они даже готовы выкупить ее назад. Телефон Алексея: +375 (33) 624-48-48. Возможно, откликнется и теперешний владелец — говорят, чудеса случаются, а сегодня старый Новый год.

Юридическая сторона: как продавать правильно?

Мы обсудили ситуацию, в которой оказались наши читатели, с юристом Татьяной Ревинской.

— Татьяна, с учетом того, как часто мы слышим истории с похожим сюжетом, — как все же продать в Беларуси автомобиль и не попасть при этом в неприятности?

— Первое, что нужно сделать, — снять машину с учета в ГАИ. Эти действия можно осуществить как до регистрации договора купли-продажи автомобиля в ГАИ, так и одновременно с такой регистрацией (подп. 1.3 п. 1 Постановления Совмина от 05.11.2007 №1459, ч. 5 подп. 1.2 п. 1 Указа от 15.10.2007 №504). В этом случае следует учитывать, что если машина снята с учета и не реализована, то она может участвовать в дорожном движении в течение трех месяцев со дня снятия с учета. Если такой срок истек и автомобиль не продан, его снова нужно зарегистрировать в ГАИ (ч. 7 и 8 п. 39 Положения, утв. Постановлением Совмина от 31.12.2002 №1849).

Довольно часто продаются транспортные средства, которые не на ходу. В таком случае можно заказать в ГАИ платную услугу по выезду специалиста на место нахождения транспортного средства.

Второй шаг — заключить договор купли-продажи автомобиля.





Такой договор можно оформить самостоятельно с соблюдением требований Указа от 15.10.2007 №504 (подп. 1.1 п. 1 Указа от 15.10.2007 №504) либо использовать типовую форму, утвержденную постановлением МВД, Минюста от 01.11.2007 №284/74 (приложение 1 к Постановлению МВД, Минюста от 01.11.2007 №284/74). Договор составляется в трех экземплярах: для продавца, покупателя и регистрационного подразделения ГАИ (ч. 1 и 2 подп. 1.2 п. 1 Указа от 15.10.2007 №504).

Далее договор подлежит регистрации в ГАИ (ч. 3 подп. 1.2 п. 1 Указа от 15.10.2007 №504, подп. 1.1 и 1.2 п. 1 Постановления Совмина от 05.11.2007 №1459).

Следует обратить внимание, что договор вступает в силу со дня его регистрации (подп. 1.2 п. 1 Указа от 15.10.2007 №504). Следовательно, при отсутствии такой регистрации договор не будет иметь юридической силы, что может повлечь негативные последствия: например, ответственность за вред, причиненный автомобилем, после заключения такого договора между продавцом и покупателем без его регистрации может быть возложена на продавца, так как юридически он все еще собственник автомобиля.

— Вариант с доверенностью не работает?

— Многократно уже обращалось внимание, что выдача доверенности на право управления автомобилем не является продажей транспортного средства. Собственник в данном случае не меняется, а покупатель за большие деньги приобретает лишь право управлять либо распоряжаться машиной, причем срок ограничен сроком действия доверенности. При этом хозяин автомобиля может в любой момент доверенность отозвать и потребовать возврата транспортного средства в том числе и через суд. Еще одна проблема — в случае смерти собственника доверенность теряет силу, и машина становится объектом наследования для его родственников. Есть еще риск того, что автомобиль может быть предметом судебного спора, на транспортное средство может быть наложен арест, что, конечно же, затруднит его переоформление на третье лицо.

Если срок доверенности истечет, покупатель при отсутствии собственника не сможет, к примеру, оформить страховой полис на автомобиль и даже забрать его со штрафстоянки (в случае помещения туда).





— Это, безусловно, проблемы для покупателя. А чем рискует продавец в случае, когда транспортное средство отходит к новому хозяину без переоформления?

— Владелец автомобиля — средства повышенной опасности — несет ответственность за любой ущерб, причиненный автомобилем, как материальный, так и моральный. Соответственно, в случае ДТП пострадавшие и страховая компания будут иметь претензии непосредственно к собственнику транспортного средства.

Оплатить придется и «письма счастья» о зафиксированных нарушениях ПДД, если продавец не докажет, что за рулем был другой человек. Есть риск уплаты налога за продажу двух автомобилей в течение года. Это в том случае, если продавец продает свою вторую машину, а лицо по доверенности — первую.

— Существует же еще вариант со счет-справкой...

— По счету-справке продать автомобиль может юрлицо или ИП, которые занимаются розничной продажей автомобилей. Например, автосалоны, автохаусы и др. Фактически с такой организацией (ИП) заключается договор розничной купли-продажи автомобиля, а счет-справка подтверждает заключение такого договора (подп. 1.4 п. 1 Указа об отчуждении транспортных средств). Следует понимать, что счет-справка не может заменить договор купли-продажи автомобиля между физлицами (не ИП) и не является альтернативой регистрации такого договора в ГАИ (подп. 1.1 и 1.2 п. 1 Указа об отчуждении транспортных средств).

— Наши читатели не могли поставить купленный автомобиль на учет. Это безвыходная ситуация или какие-то варианты все же были?

— Основания, по которым может быть отказано в регистрации автомобиля, содержатся в гл. 4 Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств.

В частности, основаниями для отказа в регистрации является обнаружение признаков: подделки представленных документов; видоизменения или уничтожения маркировок номерных агрегатов, нанесенных на них изготовителем; несоответствия маркировок номерных агрегатов представленным регистрационным документам или учетным данным.

При обнаружении указанных признаков документы и само транспортное средство направляются для проведения соответствующей проверки в орган внутренних дел.





Если идентификационный номер автомобиля частично или полностью нечитаем вследствие повреждения коррозией, собственнику выдается направление в органы Государственного комитета судебных экспертиз на проведение на платной основе экспертизы для установления идентификационного номера транспортного средства. Регистрация машины в таком случае не производится до получения результатов экспертизы. Если по итогу будет установлено, что, например, в автомобиле, который ранее был зарегистрирован в Беларуси, произведена замена номерного агрегата, регистрационные действия будут осуществлены только в случае подтверждения законности его приобретения (получения). Таким документом может являться решение суда.

О других особенностях регистрационных действий после проведения проверок, речь о которых шла выше, указано в гл. 5 Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств.

— Что теперь можно посоветовать Алексею и Ольге?

— Читатели фактически продали автомобиль в нарушение требований закона. Учитывая, что перерегистрация транспортного средства на нового владельца не произведена, Алексей как владелец источника повышенной опасности несет всю ответственность. Что касается «писем счастья», то, как разъяснялось выше, ему придется потрудиться доказать, что не он управлял транспортным средством во время совершения административных правонарушений.

Во избежание негативных последствий, которые могут иметь место, герою публикации можно посоветовать предпринять попытки самостоятельно отыскать «нового владельца» автомобиля, поскольку другой способ отсутствует, и при удачном результате решить вопрос о возврате машины. Если «новый владелец» откажется, то можно обратиться в суд с заявлением об истребовании имущества. Однако при этом надо понимать, что, возможно, придется вернуть полученную от такой сделки денежную сумму. Представляется, что такой вариант является более разумным, нежели оплата штрафов либо разбирательство с более серьезными последствиями.



