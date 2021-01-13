Революция в геймпадах: обзор шикарного контроллера для PlayStation 5 (видео)

Источник материала: Onliner

Новое поколение приставок от Microsoft и Sony принесло не только разрешение 4K, но и новый игровой опыт. Правда, последнее касается по большей части PlayStation 5 — если говорить совсем уж точно, то ее геймпада. DualSense оказался прекрасным контроллером, который позволяет получить новые впечатления от игры.