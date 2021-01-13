Революция в геймпадах: обзор шикарного контроллера для PlayStation 5 (видео)

Новое поколение приставок от Microsoft и Sony принесло не только разрешение 4K, но и новый игровой опыт. Правда, последнее касается по большей части PlayStation 5 — если говорить совсем уж точно, то ее геймпада. DualSense оказался прекрасным контроллером, который позволяет получить новые впечатления от игры.
Видео о новом геймпаде:
Тезисы:
DualShock 4 для PlayStation 4 получил много всего интересного: сенсорную площадку, выход под наушники и динамик. Казалось, что добавить что-то еще к этому набору сложно. Однако Sony придумала — и новый DualSense обзавелся микрофоном, новой системой вибрации и курками с изменяемой силой сопротивления.
Встроенный микрофон оставил в прошлом необходимость покупать гарнитуру с, собственно, микрофоном для разговоров в сетевых играх. Причем микрофон в DualSense качественный — собеседники ни разу не жаловались на посторонние шумы или плохую слышимость.
Новая система виброотклика очень непривычная. Больше всего она похожа на то, как сделана вибрация в iPhone или Apple Watch. Вибромоторы могут имитировать намного больше эффектов от происходящего на экране. Таким образом, повышается реалистичность обратной связи. Однако это не всем нравится: некоторые люди отмечали, что в Astro’s Playroom эффектов уж очень много, что отвлекает от самой игры.
В других геймпадах курки L2 и R2 нажимаются с одинаковым усилием, тогда как в DualSense усилие меняется в зависимости от контекста: в одной ситуации курок продавливается как обычно, а в другой у него будто оказывается пружина, которая сопротивляется сжатию. Сейчас в играх это используется мало, но потенциал у технологии определенно большой. Ждем реализации в эксклюзивах Sony и мультиплатформенных играх.
Аккумулятора на 1500 мА·ч хватает в среднем на 12 часов, но это довольно условная цифра: чем больше игра использует вибрации, тем быстрее высаживается заряд. А в играх для PlayStation 5, где новая система виброотклика используется на полную, аккумулятор садится примерно в два раза быстрее — и в итоге получится около 6 часов работы. Сама батарея по-прежнему встроенная, а зарядка происходит через USB Type-C.
В плане эргономики придраться можно разве что к кнопке PS — она нужна для включения приставки и выхода в меню из игры или приложения. Раньше была кнопка с четким ходом, а теперь она какая-то слишком мягкая.