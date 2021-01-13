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Госдеп США уведомил компании Европы о риске санкций из-за "Северного потока-2"

13.01.2021 08:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Государственный департамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода "Северный поток - 2", о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.

Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно", - заявил источник в правительстве Соединенных Штатов агентству.

По словам неназванного лица, ведомство к четвергу или пятнице должно представить данные о компаниях, содействующих реализации проекта по строительству "Северного потока-2". В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования.

Как указывает источник, в отчете среди прочих может быть упомянута швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Европейские компании могут оказаться под угрозой американских рестрикций в соответствии с действующим законодательством, если они не остановят работу, поясняет Reuters.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

 
 
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Государственный департамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода "Северный...
 
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