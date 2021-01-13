Сенаторов предупредили о планирующемся штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

По словам собеседника издания, сенаторам сообщили об угрозах вооруженных нападений на Капитолий, а также на Белый дом и здание Верховного суда.





The Hill напоминает, что в день инаугурации к обеспечению безопасности в Вашингтоне будут привлечены не менее 15 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.





пишет interfax.by Ряд законодателей призвал жителей по возможности не приезжать в Вашингтон в день инаугурации из-за угрозы безопасности, исходящей от сторонников Трампа,interfax.by





6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где заседает Конгресс, в результате беспорядков не менее пяти человек погибли. В тот момент в Капитолии конгрессмены занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.





Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.





Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.





Так, в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.







