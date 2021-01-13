Легендарный песняр: Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Он рвал музыкальные шаблоны и партитуры. Создателю и лидеру ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину сегодня исполнилось бы 80 лет. Его коллектив не уступал в популярности Beatles, он собирал стадионы по всей Европе, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Ему исполнилось бы 80 и он бы продолжал творить, если бы не страшная авария в 2002-м. Владимир Мулявин родился в Свердловске (в 1941-м так назывался Екатеринбург). Но миру известен стал, как белорусский песняр.

Многотиражные пластинки, звания заслуженных артистов, высокие государственные премии, международное признание… «Песняры» стали первым советским ансамблем на гастролях в США.

«Колоссальное чувство трепета такого, щемление в сердце, когда понимаешь, что 18 лет его нет, и слушаешь музыку, которая не устарела. Я бы хотела сказать слова благодарности папе, поклон за то, что я живу, за то, что научили меня любить, научили отдавать свои чувства, свою любовь», – рассказала дочь Владимира Мулявина Марина Мулявина.

Про таких говорят: он рвал шаблоны. И ноты, кстати, вспоминают очевидцы, в горячем творческом порыве он тоже рвал.

«Человек, который рассмотрел в белорусской песне не просто фольклор, а то, что она может жить в жанре шире: в эстрадной песне, в роковой песне», – рассказал руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

«Касиу ясь канюшину», «Беловежская пуща», «Алеся», «Молитва» – по всему Союзу поклонники скупали белорусские словари, чтобы лучше понимать своих кумиров.

«На Youtube выложены концерты по полтора часа – полные залы, восторг зрителей, слезы на глазах. Он сделал много для культуры, я бы не разделял для российский, белорусской. Он сделал много для культуры мировой», – отметил старший советник посольства России в Беларуси Игорь Гиренко.

«Песняры» научили поклонников петь Богдановича, Маяковского, Коласа, Бернса. Именем Мулявина в Минске назван бульвар. Там, у памятника песняру, и отмечали 80-й день его рождения.

В 1998-м «Песняры» разделились, но концерты продолжались. Последний с участием Мулявина состоялся в 2002-м. Буквально за две недели до трагедии.

«В Новосибирске 28 апреля был концерт в Театре оперы и балета. У нас было 14 дней выходных. Еду на Радуницу, по радио слышу, что Мулявин попал в аварию. Он был на даче. К сожалению, была сложнейшая операция», – рассказал экс-администратор ВИА «Песняры» Игорь Свечкин.