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Легендарный песняр: Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет
13.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Он рвал музыкальные шаблоны и партитуры. Создателю и лидеру ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину сегодня исполнилось бы 80 лет. Его коллектив не уступал в популярности Beatles, он собирал стадионы по всей Европе, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Ему исполнилось бы 80 и он бы продолжал творить, если бы не страшная авария в 2002-м. Владимир Мулявин родился в Свердловске (в 1941-м так назывался Екатеринбург). Но миру известен стал, как белорусский песняр.
Многотиражные пластинки, звания заслуженных артистов, высокие государственные премии, международное признание… «Песняры» стали первым советским ансамблем на гастролях в США.
Про таких говорят: он рвал шаблоны. И ноты, кстати, вспоминают очевидцы, в горячем творческом порыве он тоже рвал.
«Касиу ясь канюшину», «Беловежская пуща», «Алеся», «Молитва» – по всему Союзу поклонники скупали белорусские словари, чтобы лучше понимать своих кумиров.
«Песняры» научили поклонников петь Богдановича, Маяковского, Коласа, Бернса. Именем Мулявина в Минске назван бульвар. Там, у памятника песняру, и отмечали 80-й день его рождения.
В 1998-м «Песняры» разделились, но концерты продолжались. Последний с участием Мулявина состоялся в 2002-м. Буквально за две недели до трагедии.
За жизнь его боролись сначала белорусские, затем российские врачи. Но тот опасный поворот на дороге под Минском все-таки прервал жизнь
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Мулявин родился в Свердловске (в 1941-м так назывался Екатеринбург), но миру известен стал, как белорусский песняр.
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