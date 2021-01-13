Пост Ройзмана набрал тысячи лайков, но привел женщин в бешенство. Его обвиняют в оправдании насилия

Источник материала: Tut.by

В течение нескольких дней русскоязычный интернет бурно обсуждал, казалось бы, незначительный пост Евгения Ройзмана, написавшего о том, как он увидел на улице парня и рыдающую рядом с ним девушку. Он испугался и спросил у нее, что случилось. Девушка ответила, что парень ее обижает, на что автор поста сказал: «Да ладно! Он же тебя любит!»…

Слезы, овации, занавес.

На первый взгляд, бытовая зарисовка. Проблема в том, что лидеры мнений потому так и называются — они способствуют формированию этого самого мнения в обществе. И тысячи лайков под постом немного пугают.

Особенно на фоне того, что происходит в России, где ввели наказание до пяти лет тюрьмы за клевету о сексуальном насилии (решив таким образом заткнуть жертвам рты, нет жалоб — нет проблемы, отличное решение!) или причислили кризисный центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет» к иностранным агентам (что?!).

Объясняем, что не так с этой историей.

Обесценивание

Женские проблемы и эмоции никогда не воспринимают всерьез. Ну, действительно, женщины же вечно обижаются из-за всякой ерунды — стоит ли разбираться. Может, плюшевого зайца не того цвета купил, как глубокомысленно предположили некоторые комментирующие. Или колечко не понравилось. Или в ресторан не сводил.

Женщинам же свойственно преувеличивать, делать из мухи слона, разводить слезы и устраивать истерики на пустом месте. А статистика домашнего насилия и очередное тело с ножевыми ранениями… Да ладно, любил же. И давайте выслушаем вторую сторону, неизвестно еще, что там за ситуация.



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Обижает — значит любит

Многих из нас воспитывали на том, что если мальчик дергает девочку за косичку или бьет портфелем по голове, то девочка эта ему очень симпатична. И если иногда нам на секунду покажется, что мир изменился, старые правила больше не работают и наши дети со знанием дела рассуждают о токсичных отношениях, жизнь услужливо подсунет нам очередной пост из серии «Обижает? Значит любит!».

Очевидно, что значительная часть населения будет снова воспитана в этой парадигме. Хотя с детства нужно закладывать в голову совсем другую мысль: «Обижает? Значит должен осознать и попросить прощения. Бьет? Значит сядет».



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Отсутствие эмпатии

Еще с первой волны Metoo на жертв, осмелившихся рассказать о пережитом насилии, вылили море негатива. По мнению психологов, мужчинам проще проявить солидарность по отношению к насильнику (ведь он мужчина), нежели к пострадавшей женщине. Здесь мы видим как раз это — главный герой без тени сомнений становится на сторону мужчины. И неважно в чем он там провинился, что об этом думает сама девушка и почему она горько плачет, стоя посреди улицы.

Гораздо труднее понять женщин, не менее часто принимающих сторону абьюзера и пытающихся обвинить во всем жертву знаменитым: «Это ж надо было так довести мужика!». Возможно, это своего рода психологическая защита: я с ними — значит, меня не тронут. Самонадеянно.

Романтизация насилия

Милые бранятся — только тешатся — еще один замшелый стереотип, благодаря которому домашнее насилие поначалу не воспринимается окружающими всерьез: «Сегодня подрались, завтра помирились, заявление забрали». Якобы подобный накал страстей и есть показатель настоящей любви. На самом деле в нормальных, здоровых отношениях, построенных на уважении друг к другу, не должно быть места ни насилию, ни унижениям, ни оскорблениям, ни слезам.



Фото: pinterest.com

Почему она не уходит

Несмотря на доступность информации и постоянные разъяснения «на пальцах» о том, как устроено домашнее насилие, многие по-прежнему убеждены: если женщина терпит унижения и побои, не уходя от домашнего тирана, значит, ее все устраивает. И этот небольшой пост Ройзмана, наделавший столько шума, просто шикарно иллюстрирует ответ на вопрос: «Почему она не уходит?».

Да потому что при малейшей попытке вырваться из ада первый встречный тут же говорит: «Да ладно! Успокойся! Он же тебя любит!» — и отправляет обратно в объятия абьюзера.